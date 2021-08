La récupération du taux de hachage, l’amélioration des métriques indiquent le rebond du marché ⋆ Crypto new media

in

La récupération du taux de hachage indique que certaines opérations minières commencent à revenir en ligne dans de nouveaux endroits en dehors de la Chine, et le pire de la répression pourrait être terminé, selon une analyse récente du fournisseur de renseignement financier crypto. CoinMetrics.

Les opérations minières ayant quitté la Chine à la suite de la répression gouvernementale en cours, le taux de hachage Bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis 2019. Cependant, après avoir atteint un creux local vers la fin juin, il a commencé à se redresser en juillet et août.

Le ratio moyen de rentabilité de la production (SOPR) sur sept jours de Bitcoin (BTC) – un rapport entre le prix du bitcoin au moment où les UTXO sont dépensés et son prix au moment de leur création – était négatif pendant la majeure partie du mois de juin, ce qui a signalé que les investisseurs vendaient le crypto-monnaie à perte.

Mais BTC SOPR est redevenu positif en août, signe que la période de capitulation est terminée et que le marché est de retour sur des bases plus solides, selon le rapport.

D’autres crypto-monnaies améliorent également leur posture ce mois-ci.

“Le reste du marché de la cryptographie a également rebondi au cours du mois dernier”, a déclaré CoinMetrics. «Les actifs à petite capitalisation ont surperformé BTC au cours des 30 derniers jours, menés par cardano (ADA) et polkadot (DOT). D’autres concurrents potentiels d’Ethereum ont éclaté au cours du mois dernier, y compris de nouveaux sommets historiques pour solana (SOL).

Ethereum (ETH) a surperformé le bitcoin au cours des 30 derniers jours, stimulé par l’explosion des ventes d’actifs de jetons non fongibles (NFT) tels que CryptoPunks, Art Blocks et autres, selon la société.

L’utilisation de BTC et d’ETH a continué d’augmenter au cours de la semaine dernière, augmentant respectivement de 4,6% et 4,2% d’une semaine à l’autre.

Bien que les transactions ETH aient augmenté de 3%, les frais totaux ont baissé de 25,9% pour une moyenne de 16,3 millions de dollars par jour. Les frais d’ETH se sont refroidis depuis la semaine précédente, mais ils restent toujours au plus haut niveau depuis mai, principalement en raison d’une avalanche de nouvelles baisses de NFT, selon l’analyse.

Le volume des transactions au comptant a également commencé à montrer des signes d’améliorations majeures, car le “volume de transactions de confiance combiné de BTC, ETH, XRP, BNB, DOGE, ADA, DOT et UNI a dépassé[USD] 25B le 19 août », selon CoinMetrics.

Cependant, cela reste bien en deçà des niveaux observés en avril et début mai. Le 9 mai, DOGE était à lui seul responsable de plus de 20 milliards de dollars de volume d’échanges.

Un autre développement important est lié à une augmentation des adresses BTC et ETH, car le nombre de ces adresses avec des exploitations relativement petites a augmenté tout au long de cette année.

“Le nombre total d’adresses BTC détenant entre 0,001 et 0,1 bitcoin a augmenté d’environ 15% jusqu’à présent en 2021, mais a été quelque peu stable depuis fin avril”, selon l’analyse, ajoutant :

« Le nombre d’adresses ETH détenant 0,01 à 1 ETH est en hausse d’environ 58 % depuis le début de l’année et a continué d’augmenter régulièrement tout au long de l’été. Avec l’été NFT qui fait rage sur Ethereum, il est possible que l’intérêt des détaillants pour les NFT aide Ethereum à adopter de nouveaux utilisateurs.

