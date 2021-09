La rédactrice en chef de Star Wars, Marcia Lucas, se lance dans la trilogie de la suite de Star Wars de Disney .

]]>]]>

Il n’est pas surprenant que certaines personnes n’aimaient pas le point de vue de Disney sur le Guerres des étoiles saga. Depuis la relance sous la marque Disney avec les 2015 Star Wars : Le Réveil de la Force, les nouveaux films ont été vivement critiqués par de nombreux fans de l’opéra spatial de George Lucas.

Le débat sur les nouveaux films, initialement conçu par Kathleen Kennedy et JJ Abrams, a pris une tournure encore plus moche en 2017 avec le film de Rian Johnson Star Wars : Les Derniers Jedi laissant la fanbase divisée, et maintenant Marcia Lucas, ex-femme de George Lucas et éditrice de Un nouvel espoir, a fermement planté son drapeau.

Dans le livre de JW Rinzler Howard Kazanjian : une vie de producteur, Lucas a été interrogé sur l’état actuel de Guerres des étoiles, et elle n’a rien retenu, se déchaînant sur les films, disant que “les scénarios sont terribles” et qu’Abrams et Kennedy n’ont “pas la moindre idée de Guerres des étoiles”.

« J’aime Kathleen. Je l’ai toujours aimée. Elle était pleine de haricots. Elle était vraiment intelligente et vraiment brillante – une femme vraiment merveilleuse. Et j’aimais bien son mari, Frank. Je les ai beaucoup aimés. Maintenant qu’elle dirige Lucasfilm et fait des films, il me semble que Kathy Kennedy et JJ Abrams n’ont aucune idée de Guerres des étoiles. Ils ne comprennent pas », dit Lucas.

“Et JJ Abrams écrit ces histoires – quand j’ai vu ce film où ils tuent Han Solo, j’étais furieuse”, a-t-elle poursuivi. « J’étais furieux quand ils ont tué Han Solo. Absolument, positivement, il n’y avait aucune rime ou raison à cela. J’ai pensé : ‘Vous ne comprenez pas l’histoire des Jedi. Vous n’obtenez pas la magie de Guerres des étoiles. Vous vous débarrassez de Han Solo ?

«Ils font se désintégrer Luke. Ils ont tué Han Solo. Ils ont tué Luke Skywalker. Et ils n’ont plus la princesse Leia. Et ils crachent des films chaque année. Et ils pensent qu’il est important de plaire à un public féminin, alors maintenant leur personnage principal est cette femme, qui est censée avoir des pouvoirs Jedi, mais nous ne savons pas comment elle a obtenu des pouvoirs Jedi ou qui elle est. C’est nul. Les intrigues sont terribles. Juste horrible. Affreux. Vous pouvez me citer : “JJ Abrams, Kathy Kennedy, parlez-moi”.

Les commentaires de Lucas font certainement écho aux sentiments de beaucoup Guerres des étoiles fans, bien que Disney semble avoir pris note d’une partie du mécontentement. Le studio a abandonné ses projets de sorties annuelles de films Star Wars et se tourne maintenant vers la télévision, la première série Disney + en direct de Lucasfilm, The Mandalorian, remportant de nombreux éloges.

Que pensez-vous des commentaires de Marcia Lucas ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

]]>]]>