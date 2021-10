La rédactrice politique de la BBC, Laura Kuenssberg, « rejoindra l’émission Today »

Laura Kuenssberg quitterait son rôle (Photo: BBC)

Laura Kuenssberg doit rejoindre le programme Today dans le cadre d’un remaniement majeur de la BBC, selon des informations.

Il a été affirmé que la journaliste était en train de négocier un écart par rapport à son rôle des six dernières années pour rejoindre le programme de radio.

Selon le Guardian, un remaniement du personnel supérieur en ondes est actuellement en cours, bien que l’accord avec Keunssberg n’ait pas encore été signé et qu’aucun délai ne soit confirmé.

Si elle occupe un poste à l’émission d’actualité phare de Radio 4, cela signifiera qu’aujourd’hui aura une liste de six présentateurs.

Son départ laisserait également ouvert le rôle clé de rédactrice politique au moment où se négocie l’avenir de la redevance BBC.

Alors que la BBC n’a pas encore commenté publiquement les reportages impliquant Kuenssberg, elle a publié une déclaration se concentrant plutôt sur les efforts du diffuseur pour nommer un nouveau rédacteur en chef pour l’Amérique du Nord, Jon Sopel étant connu pour quitter son rôle.

Elle s’est récemment entretenue avec l’ancien assistant Dominic Cummings (Photo: .)

Un porte-parole a déclaré, via PA: « Le poste de rédacteur en chef pour l’Amérique du Nord est actuellement annoncé en interne et le poste passera par le processus de recrutement normal; il est un peu tôt pour commencer à spéculer sur l’issue de cela, sans parler d’autres emplois qui ne sont pas réellement vacants.

Kuenssberg – qui est la première femme à être rédactrice politique du Beeb – a été une figure controversée au cours de son mandat, une période qui comprenait le référendum sur le Brexit et deux élections générales. Cela a également coïncidé avec un examen minutieux sans précédent de la façon dont l’agenda national de l’information est façonné par le journalisme politique du diffuseur.

Elle a été accusée de parti pris de tout l’éventail politique lors du départ du Royaume-Uni de l’UE et, au milieu des inquiétudes pour sa sécurité, a été forcée d’assister à la saison des conférences du parti d’automne en 2017 avec un garde du corps.

Au milieu des rapports aléatoires, la publication a également affirmé qu’Andrew Marr était une figure qui ne bougerait pas, après avoir reçu un nouveau contrat pour poursuivre son émission d’interview politique du dimanche matin. Des sources ont suggéré que cela était dû à son travail de production d’émissions de la BBC qui seront diffusées à la mort de la reine.

Metro.co.uk a contacté la BBC pour commentaires.



