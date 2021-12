La reddition de Joe Biden sur COVID devient plus embarrassante après l’émergence des reçus – RedState

Comme RedState l’a signalé ce matin, Joe Biden s’est officiellement rendu sur COVID-19. Non, ce n’est pas un virage à droite. Au contraire, le président a littéralement admis qu’il n’y avait pas de solution fédérale au coronavirus, affirmant que les solutions seraient au niveau de l’État.

Pour beaucoup d’entre nous, ce fut un moment majeur du «je vous l’avais dit» remontant non seulement à des mois, mais jusqu’au printemps 2020, alors qu’il semblait déjà probable que vous n’alliez pas contrôler la propagation du virus. Pourtant, nous jouons depuis à un jeu ridicule de mandats et de blocages, certains venant du gouvernement fédéral. Mais avec l’explosion des cas et la prise de contrôle par Omicron, la Maison Blanche a semblé se rendre compte qu’il était temps de jeter le blâme sur les représentants de l’État.

Bien sûr, Internet est éternel, et les déclarations passées non seulement de Biden mais de son actuel chef d’état-major conduisent à un certain embarras. Obtenez une charge de ce whopper de Ronald Klain lors des élections de 2020.

Je dis depuis mars que nous ne pouvons pas battre COVID avec une réponse « Articles de la Confédération ». Nous avons un gouvernement national pour une raison. Si Donald Trump ne l’utilisera pas pour vaincre cette maladie mortelle, je connais quelqu’un qui le fera, à partir du 20/01/21. https://t.co/8yb3vTa8na – Ronald Klain (@RonaldKlain) 24 juin 2020

Je n’aurais pas pris la peine d’écrire ce post simplement pour dunk sur Klain et Biden étant stupides. D’accord, peut-être que je l’aurais fait. Pourtant, je pense que cela fait plus que simplement faire rire.

Au-delà de cela, ce que cela montre, c’est que la campagne 2020 de Biden était une arnaque complète. Tout ce qu’ils ont promis ne s’est pas concrétisé, et leurs promesses concernant COVID-19 en sont l’exemple le plus frappant. Le dénigrement constant de Donald Trump comme si Biden avait une solution magique n’était qu’une façade. Ces clowns n’ont jamais eu de plan. Au lieu de cela, ils n’avaient que des fanfaronnades insensées, et aujourd’hui, ce gros mensonge était bon et entièrement exposé, Biden lui-même admettant que le gouvernement fédéral ne pouvait pas résoudre ce problème.

Cela dit, la Maison Blanche ne se contente pas de lever la main et d’agir comme si elle ne disait pas le contraire toute l’année. N’oubliez pas que l’administration a vanté à plusieurs reprises la réponse du gouvernement fédéral, disant même à des gouverneurs tels que Ron DeSantis de « s’écarter ». Maintenant que c’est pratique, Biden veut tout jeter aux pieds des États, cependant. Bien que cela puisse être la bonne décision, le président n’est arrivé à cette position qu’en criant et en donnant des coups de pied. Il n’obtient aucun crédit pour sa tentative flagrante d’éviter le blâme.

Non, c’est l’homme qui nous a dit qu’il allait « arrêter le virus ». Personne n’a forcé Biden à prétendre que Donald Trump était personnellement responsable de centaines de milliers de morts ou que lui et lui seuls avaient la capacité d’apprivoiser COVID. C’était son choix, et maintenant il peut vivre selon la norme qu’il s’est fixée. Plus de personnes sont mortes du coronavirus sous sa surveillance. Il n’a pas arrêté le virus, et maintenant il se rend au Delaware pour la 31e fois depuis son entrée en fonction comme si les gens ne le remarqueraient pas.

Mais on s’en aperçoit, et 2022 attend.