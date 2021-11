La rédemption de la star de Chelsea ne suffit pas alors que les combattants de Man Utd prennent un point

Chelsea et Manchester United ont dû se contenter d’un point chacun après avoir fait match nul 1-1 lors d’un match de Premier League animé, voire passionnant, à Stamford Bridge.

Chelsea a dominé la première mi-temps, au cours de laquelle United n’a pas réussi à marquer un tir cadré. Mais les Bleus n’ont pas pu marquer de but pour cela.

Au lieu de cela, ce sont les visiteurs qui ont débloqué l’impasse en seconde période lorsque Jadon Sancho a profité d’une erreur de Jorginho.

Mais le milieu de terrain italien a rattrapé son erreur en marquant l’égalisation de Chelsea via un penalty suite à la faute d’Aaron Wan-Bissaka sur Thiago Silva.

Chelsea

Edouard Mendy : Pas du tout testé par United en première mi-temps. Peut-être a-t-il été déçu d’être battu en tête-à-tête pour le premier but. Presque a donné une grande chance tard avec un évanouissement mal placé. 6

Trevoh Chalobah : Habituellement bien rangé en possession et aussi confiant pour fermer des espaces. 7

Thiago Silva : Calme et posé au milieu du trio de retour de Chelsea, montré l’exemple et a remporté le penalty qui a incité à l’égalisation. 8

Antonio Rudiger : S’est rapproché d’un tir enroulé depuis le bord de la surface en première mi-temps. Toujours engagé avec ses devoirs défensifs. Blazed sur une grande chance de le gagner dans le temps d’arrêt. 7

Reece James : J’ai vu beaucoup de ballon sur le côté droit, au cœur de l’action. A eu un succès mitigé avec sa sortie mais généralement bon. 7

Jorginho : À blâmer pour le premier but après avoir essayé et échoué à contrôler un ballon depuis les airs et à laisser Sancho entrer. Avant cela, il avait été meilleur avec le ballon. A fait amende honorable pour son erreur en convertissant calmement l’égalisation du point de penalty. 7

Oh, Jorginho… 😳 Jadon Sancho obtient son deuxième but en cinq jours alors que Manchester United prend une avance de choc à Stamford Bridge

Ruben Loftus-Joue : À l’aise au sein d’un milieu de terrain, a poursuivi sa récente résurgence même s’il aurait pu montrer plus de confiance à l’avenir. Toujours en progrès. 7

Marcos Alonso : Retrouvant sa place de titulaire après la blessure de Ben Chilwell, il a effectué un bon décalage sur le flanc gauche. 7

Hakim Ziyech : J’ai essayé de forcer un peu trop les choses en m’installant dans le jeu. A beaucoup impliqué et a travaillé dur, mais peu de choses sont ressorties proprement. 5

Callum Hudson-Odoi : Vif dès le début, créant une chance avec une passe intelligente et forçant le premier arrêt du jeu avec un tir de son propre chef. S’est évanoui un peu dans les dernières étapes. 7

Timo Werner : A lutté pour des chances nettes, tirant large avec un effort aérien vers l’heure, par exemple. 5

Suppléants :

Christian Pulisic (pour Hudson-Odoi, 78 minutes): N/A

Monture Mason (activée pour Alonso, 78): N/A

Romelu Lukaku (pour Werner, 82): N/A

Manchester United

David De Gea : Est venu à la rescousse de United à plusieurs reprises au cours de la première mi-temps, refusant à Hudson-Odoi de tomber bas tôt et faisant basculer un puissant effort de Rudiger sur les boiseries dans un autre arrêt remarquable. Pas tout à fait aussi assuré en seconde période mais toujours pas battu en jeu ouvert. 7

Aaron Wan-Bissaka : A fait quelques défis mais souvent seulement après avoir été pris hors de position. A donné le penalty à partir duquel Chelsea a égalisé avec un défi imprudent sur Silva. S’est sauvé avec quelques blocs de dernière minute. 5

Victor Lindelof : A commencé le jeu de manière combative, remportant une tête précoce et un défi. Continué à faire des blocs tout au long. 8

Eric Bailly : Remplaçant en défense Harry Maguire suspendu, lisait parfois bien le jeu. 6

Alex Telles : S’est doucement développé dans le jeu sur le côté gauche mais n’a pas eu d’impact majeur. 6

Nemanja Matic : Un peu lent dans les premières étapes, mais sa présence plus physique a donné une autre dimension au milieu de terrain. 6

Scott McTominay : J’ai mis une quantité décente sur le ballon et j’ai travaillé dur. Parfois décalé en termes de défis mais met son corps en jeu. 7

Fred : Parfois pris en possession mais montrait un peu plus d’expression sur le ballon que d’habitude. 7

Bruno Fernandes : A visé large avec une mauvaise première tentative du match et a failli coûter à son équipe à l’autre bout avec une passe sans but qui a conduit à une chance de Chelsea. Mais c’est son dégagement en boucle qui a conduit au premier but. 5

Jadon Sancho : A levé un autre poids de ses épaules avec son premier but en Premier League. Il a fait preuve de sang-froid pour finir en tête-à-tête avec Mendy. 7

Marcus Rashford : Mener la ligne en l’absence de Cristiano Ronaldo sur le banc n’était pas vraiment à la hauteur du rythme du match. Mettez vos coéquipiers sous pression avec quelques passes lâches et remportez un carton jaune pour une faute tardive. 5

Suppléants :

Cristiano Ronaldo (pour Sancho, 64 ans) : N’a pas pu affecter le jeu après son entrée en jeu et a reçu un carton jaune. 6

Jesse Lingard (pour Rashford, 77 ans): N/A

Donny van de Beek (pour Fernandes, ): N/A