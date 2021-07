La rédemption est un voyage que vous ne pouvez pas faire seul ⋆ 10z viral

in

Roadside Attractions a publié une toute nouvelle bande-annonce pour son prochain drame biographique Joe Bell, avec Mark Wahlberg et Reid Miller. La nouvelle bande-annonce, que vous pouvez consulter ci-dessous, met en lumière le long voyage d’un père pour accepter la mort de son fils bien-aimé tout en faisant de son mieux pour faire connaître le harcèlement. Le film devrait actuellement sortir en salles le vendredi 23 juillet.

Joe Bell raconte l’histoire vraie intime et émouvante d’un père de l’Oregon qui rend hommage à son fils adolescent gay Jadin, se lançant dans une marche autoréflexive à travers l’Amérique pour parler de son cœur aux citoyens du cœur des coûts réels et terrifiants de l’intimidation.

Le film est réalisé par Reinaldo Marcus Green (le roi Richard) d’après un scénario adapté par les scribes primés aux Oscars Diana Ossana et Larry McMurtry (montagne de Brokeback). Il met en vedette Mark Wahlberg, Connie Britton, Reid Miller, Maxwell Jenkins et Gary Sinise.

Joe Bell est produit par Daniela Taplin Lundberg, Riva Marker, Jake Gyllenhaal, Eva Maria Daniels, Cary Fukunaga, Ryan Ahrens, Wahlberg et Stephen Levinson. Les producteurs exécutifs sont Jill Ahrens, Ben Renzo, Tony Parker, Derick Brooks, Michael Finley et Drew Brees ainsi qu’Ossan McMurtry, Paris Kassidokostas-Latsis, Terry Dougas et Jean-Luc De Fanti.

Le film a fait sa première mondiale l’an dernier au Festival international du film de Toronto.