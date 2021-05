La Redmi Note 10S de Xiaomi est lancée en Inde aux côtés d’une “ nouvelle ” montre Redmi abordable

En mars, la sous-marque Redmi de Xiaomi a annoncé de nouveaux téléphones de la série Redmi Note 10 pour lutter contre les meilleurs téléphones Android bon marché de Samsung et Realme. Redmi a maintenant lancé le Redmi Note 10S en Inde, une version renforcée du Redmi Note 10 à la vanille.

Le dernier ajout à la famille Redmi Note 10 de Xiaomi arbore un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD +, une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une découpe de perforation centrée pour la caméra selfie 13MP. Le processeur Helio G95 de MediaTek, axé sur les jeux, alimente le téléphone, avec un GPU ARM Mali-G76 MC4 et 6 Go de RAM LPDDR4X.

À l’arrière du Redmi Note 10S se trouve une configuration à quatre caméras avec un capteur principal 64MP, un objectif ultra-large 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Tout comme le Redmi Note 10 Pro Max plus cher, le téléphone prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K. Les autres caractéristiques clés du Redmi Note 10S comprennent une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W, un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, deux haut-parleurs, un blaster infrarouge intégré et un indice de résistance aux éclaboussures IP53. Le téléphone sera livré avec MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Redmi Note 10S sera disponible en deux configurations de stockage en Inde: 6 Go / 64 Go et 6 Go / 128 Go. Alors que la version 64 Go sera vendue au prix de 14 999 ₹ (204 $), la version 128 Go a été au prix de 15 999 ₹ (217 $). Il sera disponible à l’achat sur Mi.com, les magasins Mi Home, Amazon Inde et certains détaillants hors ligne à travers le pays à partir du 18 mai.

Avec le Redmi Note 10S, Xiaomi a également lancé la Redmi Watch en Inde. La smartwatch dispose d’un écran de 1,4 pouces avec une résolution de 320 x 320 et plus de 200 cadrans de montre. Il offre un total de 11 modes sportifs, une surveillance continue de la fréquence cardiaque et une résistance à l’eau de 5 ATM. Redmi affirme que la smartwatch peut durer jusqu’à 10 jours avec une seule charge et prend moins de 2 heures pour être complètement chargée.

La montre Redmi a été proposée au prix de seulement 3999 ₹ (54 $) en Inde, ce qui la rend beaucoup plus abordable que les meilleures montres intelligentes Android. Il devrait être mis en vente dans le pays à partir du 25 mai dans les magasins Mi.com, Flipkart et Mi Home.

Beaucoup à aimer

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant des options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’aux produits phares de 700 $. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.