La réduction accélérée est intégrée, mais qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin à l’avenir ?

Le Bitcoin continue de s’échanger autour de 48 000 $ et l’Ether à moins de 4 000 $ alors que le marché attend avec impatience la fin de la réunion de la Réserve fédérale mercredi.

Le marché se prépare à une banque centrale belliciste, s’attendant à ce qu’elle accélère la réduction de ses achats d’actifs, une réduction des mesures de relance, qui permettrait aux responsables de commencer à relever les taux l’année prochaine. Les efforts de relance sont en cours depuis plus d’un an et commencent maintenant à se ralentir à mesure que les économies se remettent de la pandémie.

Selon le trader et économiste Alex Kruger, il y a eu un changement majeur au sein de la Fed, son objectif étant passé de la réduction du chômage à la réduction de l’inflation.

« Ce changement se traduit par une Fed plus susceptible de relever les taux d’intérêt de plus en plus rapidement. Les marchés financiers ont pris en compte ce bellicisme, de nombreux actifs à risque corrigeant à la baisse et la courbe des taux s’aplatissant. »

Maintenant, la grande question est de savoir ce que la banque centrale communiquera aujourd’hui lors de sa dernière réunion du FOMC de 2021.

De l’avis de Kruger, « le tapering accéléré a été livré mais surtout intégré dans le prix », ajoutant: « Le tapering est secondaire, ce qui compte, ce sont les attentes sur la trajectoire des taux futurs ».

Tout le monde dans la finance attend demain. Une chose que je peux vous dire avec certitude, c’est que les livres s’échangeront du papier mince pour les 5 à 15 % suivants dans les deux sens, en particulier du côté vendeur. Si vous vous repositionnez en vous attendant à « revenir dedans », vous ressentirez probablement beaucoup de douleur. – Zaheer (@SplitCapital) 14 décembre 2021

Étant donné qu’il y a déjà eu une vente massive depuis la semaine dernière, le mouvement hawkish est déjà intégré et n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif sur les prix.

Bitcoin est actuellement en baisse d’environ 30 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ le mois dernier, tandis que l’Ether est de 20 %. Pendant ce temps, la capitalisation boursière globale de la crypto est juste au-dessus de 2,3 billions de dollars, contre plus de 3 billions de dollars au début du mois dernier.

Avec la réduction des risques en prévision de la Fed hawkish également étendue, la crypto ayant déjà subi un crash de 20% à 50% en décembre, beaucoup ont déjà paniqué vendu leurs actifs crypto.

« Par conséquent, si la Fed devait accélérer le décrochage, signaler deux hausses pour 2022, et rien d’autre, je m’attendrais à un rallye dans toutes les classes d’actifs », a ajouté Kruger.

Mais encore, si le président de la Fed, Jerome Powell, devient encore plus belliciste que prévu, le marché pourrait facilement se faire exploser par la lutte contre l’inflation, devenant la priorité politique numéro un en ce moment.

Pour Cathie Wood, PDG et co-fondatrice d’Ark Invest, le problème est la déflation et non l’inflation, et ce sera le risque le plus important pour l’économie et les marchés financiers au cours de l’année à venir.

« Nous avons l’impression de vivre le même genre de déception en ce moment » que lorsque le fonds avait précédemment fait de gros paris sur Bitcoin et Tesla avant leur merveilleux rallye, a déclaré Wood. « Notre confiance en notre stratégie s’est accrue » malgré les pertes enregistrées sur l’année à ce jour, a-t-elle ajouté.

Ce mois devrait être intéressant. Beaucoup de gens anticipent le FOMC cette semaine. ☑️ Toujours à la baisse EOY.

☑️Beaucoup de primes d’appel vendues récemment.#DeribitOptions pic.twitter.com/Ju2gBCCV3R – Deribit (@DeribitExchange) 14 décembre 2021

Pour l’instant, le pire des cas est une rediffusion de décembre 2018, lorsque la Fed a fait s’effondrer le marché. « Pour BTC, cela porterait le prix à 42 000 $, ce qui devrait être défendu », a déclaré Kruger, ajoutant: « Quoi qu’il arrive, attendez-vous à la clôture de demain pour déterminer la tendance jusqu’à la fin de l’année. »

Mike Novogratz de Galaxy Digital est du même avis car il a déclaré que 42 000 $ est un niveau important et que les 40 faibles devraient tenir. Mais il ne s’inquiète pas des prix à court terme. Novogratz dans une interview a déclaré,

« Tant d’argent afflue dans l’espace, cela n’aurait aucun sens que les prix de la cryptographie soient bien inférieurs à cela. » « Si vous êtes long, c’est douloureux, mais c’est probablement sain. »

Il s’attend en outre à ce que 2022 soit l’année de DeFi qui « n’a pas été aimée » cette année en raison de problèmes liés aux politiques de KYC qui nuisent à ses perspectives d’adoption institutionnelle.

Alors que nous verrons beaucoup de volatilité à court terme, Noelle Acheson, responsable des analyses de marché chez Genesis Global, s’attend à ce que Bitcoin « commence à trouver sa place dans les portefeuilles à l’avenir » car l’actif crypto n’est lié à l’économie en aucun cas. chemin.

