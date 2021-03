La réduction d’échelle par Sony de Japan Studio est une erreur qu’il ne regrettera malheureusement pas

Le mois dernier, Sony a confirmé que Japan Studio, son développeur principal basé à Tokyo, faisait l’objet d’un remaniement. Sony a expliqué cela dans une déclaration à IGN, affirmant que Japan Studio sera recentré autour de Team ASOBI, que vous connaissez peut-être en tant que développeur derrière le titre de lancement de PlayStation 5, Astro’s Playroom.

Japan Studio est responsable de certains des jeux les plus vénérés de l’histoire de PlayStation, notamment Shadow of the Colossus, Ape Escape, Gravity Rush, PaRappa the Rapper et Everybody’s Golf. Le studio a également coproduit Bloodborne, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux PS4 de tous les temps.

Des sources ont déclaré à VGC que la plupart des membres du personnel de Japan Studio avaient déjà été licenciés, laissant derrière eux une équipe squelette de personnel commercial et de localisation ainsi que l’équipe ASOBI, développeur de la série Astro Bot.

Bien que la sortie de l’équipe ASOBI ait été fantastique (j’aime particulièrement Astro Bot Rescue Mission pour PSVR), je ne peux pas m’empêcher de penser que la sortie de Sony sera beaucoup plus prévisible et beaucoup moins créative car elle se concentre davantage sur ses versions occidentales développées.

Parler affaires

En toute honnêteté, la décision de Sony est parfaitement compréhensible d’un point de vue commercial. Selon les sources citées sur VGC, Japan Studio n’était tout simplement pas assez rentable, et c’est malheureusement vrai.

Gravity Rush 2, tout en étant incroyablement bien accueilli, n’a tout simplement pas réussi à répondre aux attentes des ventes dans le monde entier. The Last Guardian a également sous-performé, malgré un accueil positif. Je peux tout à fait comprendre pourquoi le personnel de Sony et de Japan Studio pourrait être frustré par ces résultats. Les bons jeux, malheureusement, ne font pas nécessairement de bonnes ventes.

Gravity Rush 2 est une suite fantastique à laquelle peu de gens ont joué (Crédit d’image: Sony)

Mais c’est là que réside le problème: il est trop facile pour les titres d’être considérés comme des échecs par les éditeurs lorsqu’ils ne se vendent pas aussi bien qu’ils le souhaiteraient. Ce n’est pas un sentiment exclusif à Sony, cependant, car de nombreux géants de l’édition donnent l’impression qu’ils préfèrent la quantité à la qualité.

Vous vous souvenez quand Capcom a estimé qu’environ cinq millions d’exemplaires vendus pour Resident Evil 6 n’étaient pas assez bons? Plus récemment, EA a été tristement déçu lorsque Battlefield 5 s’est vendu à 7,3 millions d’exemplaires plus que respectables.

Sony a lui-même fermé Studio Liverpool (anciennement Psygnosis) en 2012, invoquant l’accent mis sur ses «plans d’investissement sur d’autres studios qui travaillent actuellement sur de nouveaux projets passionnants». Semble familier? Cette décision à l’époque a effectivement mis un terme à la série Wipeout, souvent considérée comme une pierre angulaire importante de l’histoire du développement de jeux britanniques.

Ce sont des exemples de budget plus important, bien sûr, mais l’idée que les jeux doivent atteindre des objectifs de vente souvent ridicules s’est répandue dans tout le secteur, et il semble que ce sentiment ne va pas de sitôt, comme en témoigne la restructuration de Japan Studio. et les commentaires allégués de Sony concernant la sous-performance du développeur.

Il est probable que nous ne verrons jamais un autre jeu Wipeout (Crédit d’image: Sony)

Qu’est-ce qui a rendu Japan Studio si spécial?

Bien que Japan Studio n’ait jamais vraiment été un nom familier de la même manière que, disons, Naughty Dog ou Sucker Punch le sont aujourd’hui, cela n’a pas empêché le développeur de créer des jeux très raffinés et incroyablement amusants.

« La beauté de Japan Studio est que vous ne saviez jamais vraiment à quoi vous attendre de la société. »

En fait, je comparerais quelque peu Japan Studio à Nintendo dans son désir de sortir des sentiers battus (Gravity Rush), d’expérimenter une esthétique et des mécanismes de jeu plus uniques (LocoRoco et Patapon), et d’éviter généralement les conventions éprouvées établies par triple- A libère (Shadow of the Colossus et The Last Guardian).

Bien sûr, tous les jeux de Japan Studio n’ont pas été un succès et la société a parfois développé des puants (en vous regardant, Knack), mais la beauté de Japan Studio est que vous ne saviez jamais vraiment à quoi vous attendre de la société. Pour moi, ses jeux étaient souvent une oasis bienvenue dans un désert de jeux d’action de personnages en monde ouvert triple-A, comme ceux qui sont maintenant le pain et le beurre de Sony.

Knack, certes, laissait beaucoup à désirer (Crédit d’image: Sony)

Cela n’enlève rien au travail acharné des développeurs dans des jeux de renom comme The Last of Us: Part 2, Horizon: Zero Dawn et Ghost of Tsushima. Il devrait absolument y avoir un espace pour ces jeux car ils se vendent toujours bien, sont d’une qualité exceptionnellement élevée et gardent le jeu exclusif verrouillé pour Sony.

Ces titres connaissent un tel succès qu’il est extrêmement frustrant que la production de Japan Studio n’atteigne pas toujours les objectifs de vente souhaitables et, en tant que telle, est réputée ne pas avoir sa place parmi les gros frappeurs de Sony.

Au contraire, je pense absolument que Japan Studio avait bien mérité sa place. Bien sûr, cela n’allait jamais pousser les ventes de consoles PS5, et ses jeux ne se vendraient probablement jamais par millions, mais c’était quand même un atout précieux dans la manche de Sony.

Était-ce vraiment compliqué de maintenir le studio en activité? Japan Studio a généralement produit des titres à budget relativement inférieur qui ne se ruinaient en aucun cas pour Sony. Japan Studio a contribué à diversifier considérablement la première bibliothèque de Sony, et j’ai senti que ses jeux complétaient parfaitement la sortie triple-A de Sony, se sentant un peu comme un bon vin à déguster avec un plat principal délicieux.

L’avenir principal de Sony est défini sur des projets comme The Last of Us et sa suite (Crédit d’image: Naughty Dog)

Sony échoue là où d’autres éditeurs réussissent

J’espère que Sony n’abandonnera pas les adresses IP sur lesquelles Japan Studio a travaillé. Ce serait vraiment dommage de ne pas voir d’excellentes séries comme Everybody’s Golf et Gravity Rush faire des apparitions sur PS5.

La simple pensée de ce à quoi les mondes de la réalité de Gravity Rush pourraient ressembler et jouer sur PS5 suffit à m’exciter. Ces jeux n’ont pas besoin d’un public massif – ils ont déjà de solides bases de fans cultes qui soutiendraient et apprécieraient la sortie – et compte tenu du succès constant des jeux triple-A de Sony, ils n’ont même pas besoin de bien se vendre non plus.

« La simple pensée de ce à quoi les mondes de la réalité de Gravity Rush pourraient ressembler et jouer sur PS5 est suffisante pour m’exciter. »

L’approche de Microsoft pour soutenir ses développeurs propriétaires a certainement été plus admirable. Rare, Obsidian Entertainment et Double Fine Productions ne proposent pas nécessairement des changeurs de jeu triple-A de pointe, mais les jeux que ces entreprises créent disposent d’un budget et d’un temps adéquats, et bénéficieront probablement d’une durée de conservation beaucoup plus longue grâce au Xbox Game Pass.

Même Nintendo traite ses développeurs propriétaires avec un peu plus de respect. Xenoblade Chronicles 2 s’est vendu à environ 1,5 million d’exemplaires à ce jour, ce qui est assez respectable pour sa niche. Son développeur, Monolith Soft, est maintenant aux commandes du développement de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Au lieu de lâcher son personnel pour ne pas vendre des millions et des millions d’exemplaires, il prend désormais les rênes de l’un des plus prévu les sorties à venir dans tous les jeux.

(Crédit d’image: Nintendo)

On a juste l’impression que Sony a jeté Japan Studio sous le bus. Japan Studio n’a jamais profité de l’opportunité de devenir quelque chose de plus grand et a rarement bénéficié des incitations marketing accordées aux studios occidentaux de Sony.

Personnellement, je pense que c’est une énorme opportunité manquée dans la même veine que la PlayStation Vita. La console portable négligée de Sony a manqué de marketing et de support appropriés au cours de sa courte durée de vie. Ceci malgré les avantages de l’appareil par rapport à la Nintendo 3DS, tels que les doubles sticks analogiques, les jeux HD sur ordinateur de poche bien avant la sortie de la Nintendo Switch et un superbe écran OLED enviable à ce jour.

Bien qu’il soit facile de dire que Sony s’est peut-être tiré une balle dans le pied avec la restructuration de Japan Studio, je ne pense finalement pas que cela leur fera du mal, du moins financièrement. Sony ira très bien avec sa stratégie actuelle de jeu de premier plan, c’est juste une énorme honte que l’un de ses studios de développement les plus créatifs ne soit pas là pour continuer à grandir et à proposer de super jeux que vous ne pourriez tout simplement pas obtenir d’un autre développeur .

Repose en paix, Japan Studio. Dans ce monde aux budgets triple A gonflés et aux objectifs de vente stricts, votre volonté de défier les tropes de conception de jeux modernes en faveur d’expériences plus originales et uniques sera cruellement manquée.