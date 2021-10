La réduction des congés payés nuit aux travailleurs à bas salaire, mais le plan Build Back Better de Biden l’abandonne

Comme il pèse ce qu’il faut garder dans le projet de loi budgétaire, le Congrès est sur le point d’abandonner une fois de plus les plans pour un programme complet de congés familiaux payés. Si la proposition avait été incluse, elle aurait apporté aux travailleurs à bas salaire – dont beaucoup n’ont pas accès aux congés payés – un nouvel avantage majeur.

Les États-Unis sont le seul pays industrialisé qui ne garantit pas aux travailleurs des congés payés, un écart qui frappe le plus durement les travailleurs à bas salaires. Selon une enquête de 2020 du Bureau of Labor Statistics, seulement 8 % des travailleurs à bas salaire (les personnes gagnant moins de 683 $ par semaine, soit environ 35 516 $ par an) ont accès à des congés familiaux payés, contre 20 % de tous les travailleurs et 33 pour cent des travailleurs les mieux rémunérés. Et 49 pour cent des travailleurs à bas salaire ont des congés de maladie payés, contre 75 pour cent de l’ensemble des travailleurs et 92 pour cent des travailleurs à salaire plus élevé qui ont accès à la prestation.

Les disparités raciales persistent également pour les politiques de congé : 43 % des travailleurs noirs et 25 % des travailleurs latinos ont accès à un congé parental payé contre 50 % des travailleurs blancs, selon une étude de 2012 du Center for American Progress. Un manque d’accès au congé a également un impact plus important sur les femmes, qui assument la majorité des responsabilités de soins aux enfants et aux membres de la famille malades.

Les défenseurs des congés familiaux payés et des congés de maladie soulignent que le programme est essentiel pour améliorer la rétention des femmes sur le lieu de travail, les résultats des soins de santé des enfants et les liens entre parents et enfants. Cela garantit également que les gens n’ont pas à choisir entre leur salaire et s’occuper d’un membre de leur famille, une dynamique qui peut forcer les gens à abandonner complètement le marché du travail.

Il semble cependant que de nombreux travailleurs à bas salaire continueront à faire face à ce choix. On s’attend généralement à ce que les démocrates abandonnent les dispositions relatives aux congés payés dans leur projet de loi de réconciliation budgétaire en raison de désaccords internes sur la mesure. Les démocrates ont besoin des 50 sénateurs de leur caucus pour adopter la législation, mais l’opposition du sénateur Joe Manchin (D-WV) – qui pense qu’un programme de congés pèserait sur les entreprises et souhaite un projet de loi global plus réduit – risque de faire sombrer cette disposition.

Pour ceux qui espèrent que les États-Unis adopteraient un programme fédéral de congés payés, la réduction pourrait être dévastatrice. La résolution budgétaire initiale de 3 500 milliards de dollars des démocrates aurait garanti 12 semaines de congés payés pour famille et maladie à tous les travailleurs. Les partisans de longue date du programme tentent de convaincre Manchin de repenser son opposition. Mais pour l’instant, il semble que les États-Unis continueront de garantir zéro semaine de congé familial et de maladie payé.

Les congés payés ne sont pas garantis pour la plupart des travailleurs

Le projet de loi sur la réconciliation budgétaire aurait pu répondre à un besoin sérieux : parce qu’il n’y a toujours pas de programme fédéral, de nombreux travailleurs n’ont pas de congés familiaux et de maladie payés.

Actuellement, neuf États et le District de Columbia ont mis en place une forme de congé familial et de maladie payé, bien que ces programmes diffèrent considérablement : le Rhode Island propose quatre semaines, par exemple, tandis que le Colorado en propose 12. Certaines entreprises, mais pas toutes, proposent des congés payés. comme avantage : 25 % des employeurs qui ont répondu à une enquête de la Kaiser Family Foundation en 2019 ont déclaré qu’ils offraient des congés familiaux payés. Une proportion plus élevée, environ 68%, offre des congés de maladie payés, selon une enquête Kaiser de 2017.

En vertu de la loi fédérale sur le congé familial et médical – qui a été établie il y a plus de deux décennies – une majorité de travailleurs ont eu accès à un congé sans solde. Cependant, 44 pour cent des travailleurs ne sont toujours pas admissibles aux avantages de la loi, car elle ne s’applique pas aux petites entreprises et à certains travailleurs à temps partiel.

Sans de telles protections, les travailleurs qui ont besoin de s’absenter pour s’occuper d’un nouvel enfant ou d’un membre de la famille malade doivent souvent faire face à d’importantes pertes de salaire, voire à la perte totale de leur emploi. L’exode massif des femmes du marché du travail pendant la pandémie a été imputé, en partie, à cette dynamique : environ 1,5 million de mères ont quitté leur emploi pour répondre à une nouvelle augmentation des besoins, notamment en matière de garde d’enfants.

Les travailleurs à faible revenu, en particulier, voient les effets désastreux de ces choix : s’ils prennent des congés non rémunérés ou quittent leur emploi, ils sont plus susceptibles de s’endetter, de connaître l’insécurité alimentaire et de retarder les soins médicaux, selon le Center for Law et politique sociale. Une étude de 2018 a révélé que les travailleurs n’ayant pas accès à des congés de maladie payés étaient 1,41 fois plus susceptibles de recevoir des prestations sociales et 1,34 fois plus susceptibles de recevoir une aide alimentaire, par rapport à ceux qui bénéficiaient de telles protections.

Les opposants à la mise en place de programmes de congé familial et de congé de maladie payés, y compris Manchin, ont souvent évoqué le fardeau qu’ils pourraient représenter pour les entreprises qui pourraient avoir à faire face à des coûts de personnel supplémentaires ou à une productivité réduite. Les chercheurs, cependant, ont généralement trouvé peu de mal aux entreprises dans les États qui ont des programmes de congés payés ; certaines études ont montré que les taux de roulement plus faibles qui en résultent peuvent, en fait, souvent entraîner des économies de coûts.

La facture de conciliation a été payée la meilleure chance du congé familial et médical

Le projet de loi sur les dépenses sociales des démocrates a été considéré comme la meilleure opportunité de passer des congés payés à court terme.

Bien qu’il existe un soutien bipartite pour un certain type de programme, les républicains et les démocrates sont depuis longtemps en désaccord sur la façon de payer pour cela. Les démocrates ont généralement favorisé une taxe sur les salaires, comme celle qui finance la sécurité sociale, qui comprend les cotisations des travailleurs et des employés. Les républicains se méfient de plus d’impôts et ont appelé les gens à puiser dans leurs fonds de sécurité sociale pour payer ces prestations. Pendant l’administration Trump, Ivanka Trump a défendu les congés familiaux payés, tout comme le président Donald Trump. Les congés payés pour les employés fédéraux ont été adoptés sous l’administration Trump, mais les efforts de congés payés universels ont échoué.

Parce que la plupart des projets de loi qui passent par l’ordre normal auraient besoin de 60 voix, les démocrates devraient rallier 10 sénateurs républicains à toute politique de congé pour la faire avancer, un résultat peu probable.

Les défenseurs de la politique ont déclaré qu’ils avaient l’intention de continuer à se battre pour elle dans le projet de loi de réconciliation, car il n’a toujours pas été finalisé.

« Jusqu’à ce que le projet de loi soit imprimé, je continuerai à travailler pour inclure les congés payés dans le plan Build Back Better », a déclaré la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY), une championne de longue date de la politique, dans un communiqué cette semaine.

Le 21 octobre, la sénatrice Kirsten Gillibrand prend la parole lors d’une conférence de presse en faveur des investissements dans Build Back Better, y compris les congés payés. Paul Morigi/. for MomsRising Together

Gillibrand a déclaré aux journalistes jeudi que Manchin examinait toujours les recherches qu’elle avait partagées sur la façon dont les programmes de congés payés sont mis en œuvre et payés dans d’autres pays.

Si l’opposition de Manchin persiste, la proposition est probablement morte pour l’instant – laissant des millions de personnes prendre des décisions difficiles sur la façon d’aborder les exigences auxquelles elles sont confrontées du travail et de la famille.