La réduction des droits d’accise offre une plus grande liberté de tarification aux MOC

À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par l’Indian Oil Corporation sont de 48,23 Rs/litre pour l’essence et de 49,61 Rs/litre pour le diesel.

Les dernières réductions des droits d’accise sur l’essence et le diesel par le Centre devraient augmenter la capacité des sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État (OMC) à augmenter les prix du carburant automobile si les taux de pétrole brut augmentent sur le marché international. La flambée des prix mondiaux du pétrole brut devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, les pays de l’OPEP+ ne montrant aucun signe d’augmentation de la production par rapport aux niveaux prédéterminés jusqu’en décembre, même si la demande mondiale de brut est en hausse.

Les analystes de Motilal Oswal Financial Services ont souligné qu’au milieu des inquiétudes croissantes quant à la capacité des MOC à augmenter davantage les prix record, les investisseurs restaient prudents à l’idée d’investir dans les MOC à la lumière des prochaines élections à Goa, Manipur, Punjab, UP et Uttarakhand par le fin FY22. « Bien que la réduction des accises n’augmenterait pas immédiatement les marges de commercialisation, elle augmenterait la capacité des MOC à augmenter les prix si les prix du pétrole en profitaient », a ajouté la société de courtage.

Les OMC n’avaient pas augmenté les prix des carburants automobiles conformément aux mouvements mondiaux du brut entre fin février et mai à l’approche des élections à l’Assemblée dans quatre États et dans l’UT de Pondichéry. Entre janvier et avril, le prix du pétrole (à Delhi) avait augmenté d’environ 8% tandis que le coût du brut avait augmenté d’environ 25%. Pour récupérer leurs marges de commercialisation, les prix de détail de l’essence sont restés inchangés (à 101,84 Rs/litre à Delhi) entre le 17 juillet et le 21 août, tandis que le brut mondial s’est corrigé d’environ 73 $/baril à environ 65 $/baril au cours de la même période.

Le Centre, le 3 novembre, a annoncé des réductions des droits d’accise de 5 Rs/litre sur l’essence et de 10 Rs/litre sur le diesel. Après les réductions d’impôts, le prix de détail de l’essence à Delhi est passé d’un niveau record de 110,04 Rs le litre à 103,97 Rs le litre le 4 novembre. Les tarifs du diesel sont passés de 98,42 Rs le litre à 86,67 Rs le litre. Les prix sont restés inchangés jusqu’au 9 novembre. Les réductions d’impôts ont ramené les taxes centrales sur l’essence et le diesel à 27,9 Rs par litre et 21,8 Rs par litre, respectivement. En mars et mai 2020, la surtaxe et la taxe sur les carburants automobiles ont été augmentées cumulativement de 13 Rs par litre sur l’essence et de 16 Rs par litre sur le diesel, conduisant à des taux de carburant automobile record. À l’heure actuelle, les prix facturés aux concessionnaires par l’Indian Oil Corporation sont de 48,23 Rs/litre pour l’essence et de 49,61 Rs/litre pour le diesel.