La réduction des droits de timbre peut inciter plus de gens à acheter des maisons : Sondage auprès des consommateurs

in

L’année dernière, le gouvernement du Maharashtra avait mis en place des concessions en matière de droits de timbre pour les premières transactions de vente, après quoi il est devenu le premier État à réduire les droits de timbre sur deux tranches.

Les initiatives gouvernementales telles que la réduction des droits de timbre peuvent considérablement stimuler l’achat de logements. Cela a été révélé dans le dernier sondage auprès des consommateurs de Magicbricks, dans lequel plus de 80% des acheteurs potentiels ont déclaré que la réduction des droits de timbre par leurs États respectifs peut les inciter à acheter une maison.

Les frais d’enregistrement de la propriété et les droits de timbre varient entre 5% et 9% en moyenne dans tout le pays et ajoutent considérablement au coût global de la propriété, et ont également un effet dissuasif pour de nombreux acheteurs d’une première maison.

Cependant, depuis le déclenchement de la pandémie en 2020, les gouvernements des États comme le Maharashtra et le Karnataka ont déjà pris l’initiative de réduire les droits de timbre. Le ministère du Logement a également appelé les autres gouvernements des États à réduire les droits de timbre, ce qui allégerait le fardeau des acheteurs de maisons.

Dans le dernier sondage mené par Magicbricks, une écrasante majorité de 83 % des personnes interrogées ont estimé qu’une réduction des droits de timbre les inciterait à acheter une maison, tandis que 17 % ont déclaré que cela n’aurait aucun impact sur leur décision d’achat.

Commentant le sentiment des consommateurs, Sudhir Pai, PDG de Magicbricks, a déclaré : « Nous avons assisté à une augmentation de 114% des ventes de logements au Maharashtra pendant la période de réduction des droits de timbre, entre septembre 2020 et mars 2021. Mais depuis l’expiration du période des droits de timbre, nous assistons à une baisse des ventes. Ceci est contraire à la hausse constante de la demande de logements et de prêts immobiliers à laquelle nous assistons sur notre plateforme. Le travail à domicile devenant la nouvelle norme, les gens recherchent des maisons de plus grande taille avec une pièce supplémentaire.

L’année dernière, le gouvernement du Maharashtra avait mis en place des concessions sur les droits de timbre pour les premières transactions de vente, après quoi il est devenu le premier État à réduire les droits de timbre sur deux tranches. Cela a entraîné une augmentation significative du nombre de transactions immobilières et d’enregistrements ultérieurs dans l’État. De nombreux organismes et groupes immobiliers ont plaidé pour des subventions aux droits de timbre et davantage d’États devraient suivre le modèle de droit de timbre du Maharashtra.

Pour stimuler l’immobilier, le gouvernement du Karnataka a également réduit les frais de timbre à 3%, contre 5% pour les propriétés dont le prix se situe entre Rs 35 lakh et Rs 45 lakh. Par la suite, le gouvernement de Delhi a réduit les taux circulaires de 20 % pour réduire la charge financière. Surtout, les responsables du gouvernement central dans plusieurs interactions ont suggéré que les gouvernements des États réduisent les droits de timbre pour renforcer les sentiments immobiliers et ainsi stimuler les ventes de biens immobiliers dans leurs États respectifs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.