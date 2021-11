La réécriture de l’histoire commence après les révélations du dossier Bombshell Steele – RedState

Au cours des deux dernières semaines, le dossier Steele, qui a été présenté pendant des années comme une source crédible de saleté sur Donald Trump, a été complètement discrédité. Alors qu’il était évident depuis longtemps que le dossier n’était pas vérifié et plein de fausses théories du complot, l’acte d’accusation de John Durham nous a donné un œil sur la façon dont la saucisse a été fabriquée et a mis le dernier clou dans le cercueil.

Igor Danchenko, maintenant inculpé pour avoir menti à plusieurs reprises au FBI, était la principale source de Christopher Steele, mais c’est un agent d’Hillary Clinton qui a en fait alimenté Danchenko de nombreuses affirmations salaces.

Et avec ces révélations est venue la réécriture rituelle de l’histoire. Le Washington Post a commencé à supprimer des parties d’articles antérieurs qui traitaient du dossier Steele.

Nouveau : Le @washingtonpost corrige, supprime des parties de deux histoires concernant le dossier Steele. Dernière par moi : https://t.co/2FqaHFQUAh – Paul Farhi (@farhip) 12 novembre 2021

Vendredi, le Washington Post a pris la mesure inhabituelle de corriger et de supprimer de grandes parties de deux articles, publiés en mars 2017 et février 2019, qui avaient identifié un homme d’affaires biélorusse américain comme une source clé du « dossier Steele », une collection d’informations largement non vérifiées. des rapports affirmant que le gouvernement russe disposait d’informations compromettantes sur le candidat de l’époque, Donald Trump. La rédactrice en chef du journal, Sally Buzbee, a déclaré que The Post ne pouvait plus soutenir l’exactitude de ces éléments de l’histoire. Il avait identifié l’homme d’affaires Sergei Millian comme « Source D », la figure anonyme qui a transmis l’allégation la plus salace du dossier à son auteur principal, l’ancien officier de renseignement britannique Christopher Steele.

Bien sûr, ce que le Post n’a pas fait, c’est de révéler qui étaient leurs fausses sources d’informations à partir de leurs rapports d’origine. On pourrait penser que lorsqu’une source vous ment, ce serait un motif pour l’exposer afin d’éviter que cela ne se reproduise. Mais faire cela serait un trop grand aveu de défaite pour le Post, et un aveu très public de surcroît.

Au lieu de cela, nous éditons relativement discrètement des articles vieux de plusieurs années pour donner l’impression que le deuxième plus grand journal du pays n’a pas complètement bâclé cette histoire. De cette façon, dans des années, il n’y aura aucune trace réelle de leur échec pour les personnes qui sont autrement mal informées. Il y a quelque chose de vraiment vague à ce sujet, d’autant plus que les journalistes du Post ont littéralement gagné des Pulitzers pour leurs reportages sur Trump et la Russie.

https://t.co/YsPdj1sM89 pic.twitter.com/dd377rEOFG – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 12 novembre 2021

Est-ce que quelqu’un dans les médias en paiera le prix ? La réponse est évidemment non. Pendant la majeure partie de la présidence de Trump, le canular Trump-Russie a dominé l’actualité. Les journalistes ont revendiqué bombe après bombe, seulement pour voir leurs histoires et leurs sources mensongères tomber à plat maintes et maintes fois. Mais leur mission était accomplie. Trump n’est plus président et son mandat a été gravement handicapé par un avocat spécial de la chasse aux sorcières. Cela a toujours été le but, pas des rapports précis.

Au final, rien ne change à part quelques articles longtemps après que le mal soit déjà fait.