La référence de Queen à Kate Middleton et William analysée à l’approche de Jubilee « Pas d’accident » | Royale | Des nouvelles

La reine a peut-être fourni un plan pour les mois à venir avec sa référence à quatre membres de la famille royale – dont le duc et la duchesse de Cambridge – dans son dernier discours. L’experte royale Victoria Murphy pense que Kate et le prince William, aux côtés du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles, « porteront probablement le drapeau » de la firme cette année.

Elle a écrit dans le magazine Town & Country : « Avec William et Kate jouissant d’une grande popularité auprès du public britannique et Charles et Camilla ayant réussi à se faire accepter en tant que couple sur la scène mondiale, les membres de la famille royale continueront de porter le drapeau en 2022.

« Ce n’est pas par hasard que la reine a spécifiquement mentionné les deux couples dans son message très personnel du jour de Noël comme ayant » repris et magnifié « le travail de son mari bien-aimé, le prince Philip. »

La reine a concentré son discours de Noël sur son mari, décédé en avril au château de Windsor.

Tout en parlant franchement de l’absence du « rire familier » du duc d’Édimbourg, le monarque a également abordé certains des domaines de travail clés de Philip, notamment la conservation.

Dans ce domaine, a-t-elle déclaré, son premier-né, le prince Charles et son petit-fils, le prince William, ont poursuivi le travail de Philip et l’ont développé.

Elle a déclaré: « Il a également été l’un des premiers champions à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenu par Camilla et Catherine – plus récemment au sommet de la COP sur le changement climatique à Glasgow. »

La reine avait fait un commentaire similaire sur l’engagement de Charles et du prince William à protéger l’environnement lors du sommet sur le changement climatique, la COP26, qui s’est tenu à Glasgow en novembre.

Cependant, à l’époque, elle n’avait pas mentionné les époux des princes et leur travail de soutien.

Mme Murphy pense que les quatre membres de la famille royale seront probablement très visibles au cours des prochains mois et feront partie intégrante des célébrations à travers le monde pour le jubilé de platine historique de la reine.

Elle a déclaré: « Alors que les restrictions COVID commencent à s’assouplir, nous verrons probablement les membres de la famille royale qui travaillent beaucoup à travers le Commonwealth comme ils l’ont fait au cours des années jubilaires précédentes. »

Le jubilé de platine débutera le 6 février, jour anniversaire de la mort du roi George VI et de l’accession au trône de sa fille Elizabeth.

Les membres de la famille royale devraient organiser divers événements au fil des ans et à travers le Commonwealth pour marquer cette étape historique.

Il reste à voir à quel point la monarque sera visible au cours des prochaines semaines, à la suite de ses problèmes de santé rencontrés fin 2020.

Les célébrations culmineront au Royaume-Uni lors d’un long week-end férié du 2 au 5 juin.

Le jour férié commencera par un Trooping the Colour spécial, qui sera le premier à avoir lieu à Londres depuis 2019.

D’autres événements, dont un concert au palais de Buckingham, sont déjà programmés.

Comme l’a noté Mme Murphy, il y a des chances de voir le duc et la duchesse de Cambridge traverser l’étang en 2022, car la prochaine cérémonie de remise des prix Earthshot aura lieu aux États-Unis.

Elle a déclaré: « Un voyage aux États-Unis pourrait également être envisagé pour William et Kate après l’annonce de la tenue des William’s Earthshot Awards en 2022. »

William a lancé le Earthshot Prize en octobre 2020 dans le but d’inspirer l’espoir et de pousser les gens à trouver des solutions viables pour faire face à la crise climatique.

L’initiative ambitieuse durera une décennie et verra un panel de juges attribuer chaque année 1 million de livres sterling à cinq lauréats pour financer leurs projets.

Le prince William a montré sa fierté et son soutien aux 15 finalistes de la première année du Prix lorsqu’il les a rencontrés lors de la COP26.

Cette année devrait être importante pour le duc et la duchesse de Cambridge non seulement pour leurs rôles, de plus en plus importants alors qu’ils se préparent à devenir les prochains prince et princesse de Galles, mais aussi à un niveau personnel.

Dimanche, Kate aura 40 ans, faisant d’elle le deuxième membre de la famille royale à franchir cette étape ces derniers mois après la duchesse de Sussex.

Le prince William aura également 40 ans en juin.