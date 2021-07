La réflexion de Piqué sur les inconvénients des tirs au but

07/07/2021

Le à 00:26 CEST

L’équipe espagnole a fait ses adieux au Championnat d’Europe après avoir perdu contre l’Italie aux tirs au but. A égalité 1-1 au tableau d’affichage, Dani Olmo et Morata ont échoué des onze mètres et les hommes de Luis Enrique ne seront pas en finale.

L’une des images de la rencontre était celle de Jordi Alba avec Chiellini et les arbitres pour décider qui a tiré en premier et dans quel but. En fait, le tirage au sort a dû être répété (au début, il semblait que l’Espagne avait gagné le match nul) mais, à la fin, l’Italie était aussi le vainqueur : ils devaient lancer en premier et choisir le but où se trouvaient leurs fans.

En ce sens, il a été prononcé Piquer à la fin de la réunion via Twitter. “Les statistiques disent que le premier a plus d’options (pour gagner le lot) et dans un tournoi comme celui-ci, il ne me semble pas juste qu’un match nul vous fasse commencer avec un désavantage”.

Il ne faut pas oublier que l’Italie a commencé la fusillade en ratant son penalty, mais immédiatement après, le joueur espagnol Dani Olmo a également raté le penalty maximum, et depuis lors, l’équipe italienne a déjà marqué les quatre suivants.