La réflexion rapide du spectateur permet un sauvetage extraordinaire du faon

Un faon est tombé accidentellement dans un canal d’eau rapide et risquait une mort imminente par noyade avant qu’un spectateur à l’esprit vif ne propose un plan pour contrecarrer la tragédie à la dernière seconde.

L’incident s’est produit dans un canal près du parc équestre à North Ogden, dans l’Utah, avec Rachel Kunz capturant le sauvetage extraordinaire en vidéo. Elle a partagé les images avec KSL 5 TV.

Le faon, entraîné dans le canal, tenta en vain d’en sortir, mais le mur était trop raide et les eaux vives trop rapides. Près d’une petite chute d’eau qui menait à une grille métallique où il serait sûrement rattrapé et noyé, le cerf s’est retourné et a essayé de nager en amont mais en vain.

Heureusement, un bon samaritain, présumé être le mari de Kunz, Dean, s’est précipité vers une passerelle qui enjambait le canal juste devant la grille et s’est couché sur le ventre pour intercepter le faon. Alors que le cerf s’approchait, il s’est penché et l’a attrapé par l’oreille et l’a tiré vers le haut et hors du canal, juste à temps.

“Il y a encore des héros là-bas !!” a écrit un commentateur de Facebook, faisant écho à ce que la plupart écrivaient sur le sauvetage. “Merci à tous ceux qui montrent tant d’amour à tous nos amis terrestres !!”