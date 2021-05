La refonte de Google Podcasts en cours de lecture sur iOS peut bloquer les recommandations

Alors que les dernières semaines ont vu une vague de développements dans l’industrie du podcasting, Google est resté relativement silencieux sur son offre. Cela dit, Google Podcasts vient de repenser l’écran Lecture en cours sur iOS et a largement déployé la possibilité de bloquer les recommandations.

L’écran en cours de lecture remanié est apparu pour la première fois sur Android au début de 2021. Google a déplacé le scrubber de la chronologie pour qu’il apparaisse directement sous le nom de l’épisode / de l’émission. Les boutons de lecture / pause et de rembobinage / saut suivent et sont maintenant flanqués de la file d’attente et d’un bouton en forme de cœur – plus d’informations ci-dessous.

La vitesse de lecture, la minuterie de mise en veille, la diffusion et un menu à débordement (recommandations, Partager, Marquer comme lu) complètent la rangée du bas. Dans l’ensemble, ce sont de jolis ajustements qui aident à moderniser l’interface utilisateur en cours de lecture et qui sont maintenant déployés sur iOS. Il a été rendu disponible via une mise à jour côté serveur vers la version 2.0.10 du début du mois.

La refonte a été en partie faite pour accueillir des contrôles supplémentaires. À savoir, le “cœur” indiquera à Google d’afficher “plus d’épisodes comme celui-ci dans vos recommandations”. Alternativement, vous pouvez avoir des podcasts «Afficher moins» dans le menu déroulant et «Bloquer la diffusion des recommandations» pour le contenu auquel vous n’êtes pas abonné et uniquement en cours d’essai.

Vous pouvez consulter l’historique complet de toutes les personnalisations que vous avez effectuées dans les podcasts sur une page Google Mon activité. Cette fonctionnalité vous permet également de personnaliser l’onglet «Explorer» et de supprimer les émissions et les épisodes que vous n’aimez pas. Il n’existait auparavant aucun moyen d’ajuster les recommandations dans Google Podcasts.

La fonctionnalité est maintenant entièrement déployée sur Android – assurez-vous d’avoir la dernière application Google installée – et vient d’arriver sur iOS.

