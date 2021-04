La refonte de la famille royale a été massivement soutenue après une année de chaos – “ Coupez le bois mort! ” | Royal | Nouvelles

Le prince Charles et son fils aîné, le prince William, se préparent à revoir l’avenir de la famille royale après une période qui a vu la mort du prince Philip, ainsi que le prince Harry et Meghan Markle se voir déchus de leurs titres royaux après avoir quitté leurs fonctions. Charles, qui est le prochain sur le trône, et le duc de Cambridge auraient eu des entretiens avec la reine au cours des prochaines semaines. Cela décidera probablement si les trois membres de la famille royale les plus âgés doivent continuer à être au centre des événements ou s’ils doivent réduire leur charge de travail en confiant davantage de responsabilités aux autres membres de la famille royale.

L’année a été chaotique pour The Firm, qui a perdu trois membres après le déménagement d’Harry et Meghan aux États-Unis, le prince Andrew se retirant également de ses fonctions royales après avoir provoqué une controverse sur son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Un initié royal a déclaré: «La question est de savoir si vous commencez par décider du nombre de parrainages et d’engagements à prévoir, puis de déterminer combien de personnes sont nécessaires pour les atteindre, ou si vous décidez combien de personnes il devrait y avoir, ce qui le fera. dicter le nombre d’engagements et de patronages qu’ils peuvent accepter.

Maintenant, dans le dernier sondage Express.co.uk, les lecteurs ont massivement soutenu une refonte de la famille royale.

Le sondage, qui s’est déroulé de 10h30 à 20h le mardi 20 avril, demandait: “Soutenez-vous une refonte de la famille royale après une année de chaos?”

Un énorme 84 pour cent (2886 lecteurs) ont apporté leur soutien à une telle initiative, tandis que quinze pour cent (464 lecteurs) étaient en désaccord et le 1 pour cent restant (58 lecteurs) étaient indécis.

Réagissant à notre histoire initiale, un lecteur d’Express.co.uk a écrit: «Les membres de la famille royale doivent absolument couper le bois mort.

“La paire de Sussex pour commencer doit être dépouillée de tous les titres, etc.

«Ils font paraître la reine faible comme si elle en avait peur.

Un autre lecteur a commenté: “Je soutiens la vision du prince Charles d’une monarchie allégée, tant qu’il prend des mesures pour que Harry soit retiré de la ligne de succession et que ses titres soient supprimés.”

Un quatrième lecteur a ajouté: “Ligne directe uniquement – Reine, Prince Charles et Camilla, William et Kate, Prince George plus futur partenaire. Pas plus.”

On dit que le prince Charles soutient une monarchie allégée, à l’origine avec seulement sept membres de la famille royale effectuant des apparitions et des fonctions.

L’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a récemment déclaré à US Weekly: “Charles a clairement indiqué qu’il avait l’intention de réduire la monarchie et de réduire le nombre de membres de la famille qui travaillent à plein temps à ceux qui sont immédiatement successifs.

Brittani Barger, rédacteur en chef adjoint de Royal Central, a ajouté que Charles pourrait continuer à amincir la monarchie maintenant que Meghan et Harry ne s’acquitteront pas de leurs fonctions.

Elle a déclaré au Daily Star: «Je pense que le prince Charles est probablement déçu car il a toujours eu Harry et Meghan dans son plan pour une monarchie allégée.

«Maintenant, cette monarchie allégée devra être réévaluée.»