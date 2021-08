La refonte de l’Apple Watch Series 7 présentée dans de nouveaux rendus CAO

in

Nous ne sommes probablement qu’à un mois de l’introduction de l’Apple Watch Series 7, et les rumeurs continuent de suggérer qu’Apple envisage une refonte de la conception cette année. Les nouveaux rendus CAO publiés par 91Mobiles offrent aujourd’hui un examen plus approfondi de la refonte plus carrée de l’Apple Watch Series 7.

Les rendus CAO montrent un design à bords plats inspiré des derniers iPad Pro, iMac et iPhone 12. L’emplacement des boutons pour le bouton latéral et la couronne numérique n’a pas changé, mais les haut-parleurs situés sur le côté gauche sont devenus considérablement plus grands. .

Le rapport explique :

L’emplacement des boutons ne semble pas avoir changé car nous avons la couronne numérique pour la navigation, un microphone et un bouton de sélection plat sur le côté droit du cadre. Le côté gauche voit deux fentes assez grandes pour les haut-parleurs. De plus, la source nous dit que l’Apple Watch Series 7 sera disponible dans un modèle de 44 mm et qu’elle mesurerait 44 x 38 x 9 mm et arborerait un écran de 1,8 pouces. En comparaison, la série 6 44 mm mesurait 44 x 38 x 10,7 mm et pesait 36 ​​grammes.

Bloomberg a annoncé que l’Apple Watch Series 7 comportera des cadres d’écran plus minces, un processeur plus rapide et inclura une “fonctionnalité ultra-large bande mise à jour”. Cela représenterait le premier design significatif de l’Apple Watch depuis la série 4, sortie en 2018. Jon Prosser a également signalé que l’Apple Watch Series 7 présentera un design à bords plats.

Apple aurait également visé à inclure un capteur de température corporelle, mais cette fonctionnalité pourrait être retardée jusqu’à la montre 2022.

Plus tôt ce mois-ci, l’Apple Watch Series 7 est apparue dans les documents réglementaires avant sa sortie prévue en septembre avec les numéros de modèle : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478.

Que pensez-vous de cette rumeur de refonte de l’Apple Watch ? Qu’espérez-vous voir de l’Apple Watch Series 7 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

