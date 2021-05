La refonte de l’application Apple Podcasts pour iOS 14.5 est très défectueuse

Après la refonte de l’application Apple Podcasts pour iOS 14.5, il y a des tonnes de problèmes d’utilisabilité.

La mise à jour a apporté une refonte majeure de l’application Podcasts, apportant plusieurs changements. L’un des changements majeurs consiste à «suivre» les podcasts au lieu de «s’y abonner». C’est réservé pour une action payante maintenant. Mais le manque de fiabilité de l’application ne semble pas résolu dans la dernière mise à jour, car plusieurs bogues ont persisté.

Les utilisateurs signalent des sauts de lecture au hasard, des horodatages inexacts, des éléments d’interface utilisateur foirés et des gels d’applications. Il ne parvient pas non plus à synchroniser la progression du podcast sur plusieurs appareils. L’application ne synchronisera pas non plus les paramètres de podcast individuels ou les épisodes écoutés, une fonctionnalité de base pour une application audio en série.

«Apple obtient parfois une mauvaise réputation injuste pour ses services cloud, mais tout ce qu’ils font pour synchroniser l’état des podcasts sur les appareils est un désastre absolu et ce, depuis des années», écrit un utilisateur sur Twitter.

«Combien de mises à jour Apple a-t-il besoin de publier pour les podcasts pour que les choses se synchronisent entre les appareils? Quel est l’intérêt de le mettre sur Apple Watch, iPad, iPhone, TV, etc. si rien de tout cela ne se synchronise jamais? » opine un autre utilisateur.

Les tentatives d’Apple et de Spotify en matière d’applications de podcast se sentent comme des chaussures à corne dans une expérience axée sur la musique.

Ce n’est pas un bon choix lorsqu’il existe plusieurs applications de podcast tierces telles que Overcast et Pocket Casts qui gèrent la synchronisation et plusieurs fonctionnalités axées sur les podcasts mieux qu’Apple ou Spotify ne le pourraient jamais. En fait, je suis surpris que ni Apple ni Spotify n’aient approché ces applications tierces au sujet d’un rachat. Les amateurs de podcast savent à quel point ces expériences sont mauvaises et avertissent les débutants de les éviter.

«Après la mise à jour iOS 14.5, l’application Apple Podcasts est désormais un obstacle actif à l’écoute des podcasts», écrit un utilisateur sur Twitter. «Ils ont supprimé la plupart des fonctionnalités pour le ramener à égalité avec le terrible lecteur Spotify», écrit un autre.

Un problème documenté est le passage de «l’abonnement» aux podcasts à «leur suivi». Certains utilisateurs signalent que l’acte a réinitialisé toutes leurs préférences de téléchargement, de sorte que maintenant chaque podcast auquel ils s’abonnent se télécharge sur leur iPhone.

«L’application Podcast a rapporté tous les anciens épisodes que je n’ai pas écoutés. Tellement ennuyeux, euh », écrit un utilisateur sur Twitter. Le téléchargement de centaines d’épisodes anciens utilise beaucoup de données pour certains utilisateurs qui n’ont pas limité les téléchargements au Wi-Fi uniquement.

Les utilisateurs concernés doivent parcourir l’application et marquer manuellement chaque épisode non lu comme lu – un par un. Les utilisateurs doivent même marquer les épisodes de podcasts qu’ils ne veulent pas écouter comme lus pour les supprimer, ce qui déforme leurs préférences. C’est un lancement catastrophique pour la refonte des podcasts Apple, c’est sûr.