La refonte de l’interface utilisateur Material You de Google Translate avance rapidement

Alors que Google s’apprête à publier la version finale d’Android 12, nous avons vu un nombre sans cesse croissant d’applications Google bénéficier de révisions Material You, notamment Google Clock, Google Calculator et l’application Google Phone. Encore plus d’applications qui n’ont pas encore reçu leur refonte respective en auront une prochainement. Le mois dernier, nous avons appris que Google travaillait sur une refonte de l’interface utilisateur Material You de Google Translate. À l’époque, il avait l’air bien mais assez rugueux et inachevé. La refonte n’est toujours pas disponible, mais de nouvelles captures d’écran sont apparues aujourd’hui, montrant que le nouveau design de Google Translate prend rapidement forme.

La vue principale repensée de l’interface utilisateur dans Google Translate. Crédits image : 9to5Google

Alors que la refonte a été découverte pour la première fois par XDA-Developers, les gens de 9to5Google l’ont revisité quelques versions plus tard, sur la version 6.23, et cela a déjà l’air tellement mieux. L’interface utilisateur dessine maintenant des couleurs à partir du fond d’écran de votre appareil, tout comme le font les autres éléments de l’interface utilisateur Material You dans Android 12. La convivialité à une main est clairement une priorité dans cette refonte, car les boutons les plus importants ont été déplacés vers le bas à la portée de votre pouce. Le thème dynamique est désormais également présent dans la vue Conversations (qui permet aux utilisateurs de se parler dans différentes langues avec Translate agissant comme intermédiaire) ainsi que dans la caméra, et il s’étend également à la liste des langues.

Les vues de liste Appareil photo, Conversation et Langue.

Certaines fonctionnalités de l’application, telles que le guide de conversation (ainsi que certaines pages de paramètres et de configuration), ne sont toujours pas terminées car il s’agit, après tout, d’un travail en cours. De la même manière, de nombreuses autres fonctionnalités et éléments, comme l’historique récent des traductions, semblent totalement absents. Jusqu’à présent, cependant, il semble beaucoup plus proche d’être finalisé que ce que nous avons vu la dernière fois.

Une refonte de cette application est attendue depuis longtemps : bien qu’elle ait reçu une poignée de modifications mineures, l’interface utilisateur globale est restée la même avant même la sortie d’Android Pie et Material Theming – et c’était en 2018.

L’application remaniée n’est pas encore réellement accessible, même en téléchargement manuel, ni même pour les utilisateurs de Pixel. Cependant, à mesure que nous nous rapprochons de la version finale d’Android 12, et compte tenu de son évolution rapide, nous nous attendons à ce qu’il soit déployé peu de temps avant ou peu de temps après.