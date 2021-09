La refonte de Sombra d’Overwatch 2 comprend des changements de piratage et de nouvelles capacités

Divertissement Blizzard a révélé les nouveaux changements qu’il apportera à Sombra dans Surveillance 2 alors qu’il commence à lever le voile sur certains des changements qu’il apportera aux héros établis du jeu à l’avenir.

Si vous pouvez ignorer le procès en cours et dévorant de harcèlement sexuel et de discrimination contre Activision Blizzard en ce moment, vous serez peut-être ravi d’apprendre que Sombra subit des changements lors du lancement du prochain jeu.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle d’Overwatch, le directeur du jeu Aaron Keller et le concepteur principal de dero Geoff Goodman ont donné un aperçu détaillé de la suite de capacités de Sombra pour le prochain match.

Tout d’abord, son hack a été retravaillé : il faut désormais entre trois et quatre secondes de temps de recharge avant de pouvoir l’utiliser à nouveau, ce qui le rend plus déployable lors d’engagements avec des équipes ennemies. Le verrouillage des capacités ne dure qu’une seconde, mais vous pourrez voir les ennemis à travers les murs pendant huit secondes – et les dégâts contre eux sont augmentés de 50%. Vous n’avez plus besoin de quitter la furtivité pour pirater non plus, ce qui la rend beaucoup plus dangereuse.

Pour faire court, les développeurs veulent la rendre moins perturbatrice et plus une menace directe. “Nous réduisons ses capacités CC en fonction des changements plus importants apportés à Overwatch 2 et lui infligeons plus de dégâts potentiels”, note Keller dans la vidéo.

“Elle est tellement liée à cet effet de contrôle des foules, mais nous ne voulions pas lui enlever le hack ⁠ – c’est une hacker après tout. Nous voulions que ce soit toujours au cœur de sa façon de jouer », a ajouté Goodman. “Nous avons commencé à examiner d’autres effets qui ont toujours un impact mais qui ne sont pas aussi brutaux que de simplement bloquer les joueurs hors de leurs capacités pendant si longtemps.”

Cette nouvelle fait suite au départ du producteur exécutif d’Overwatch 2, Chacko Sonny, qui a quitté Blizzard Entertainment la semaine dernière. Sonny supervisait le développement d’Overwatch 2, un jeu qui a également perdu son directeur, Jeff Kaplan, cinq mois plus tôt.

Sonny est le dernier d’une lignée d’employés à avoir quitté l’entreprise depuis l’annonce publique de l’investigation par l’État de Californie. Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a déjà quitté l’entreprise, et le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans), est également parti en août.