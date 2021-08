La refonte du mémorial de Jallianwala Bagh suscite des critiques, l’opposition la qualifie d'”insulte aux martyrs”

in

La critique se concentre sur les galeries high-tech qui ont remplacé le passage austère et sans fioritures par lequel les soldats du général Dyer ont marché dans le Bagh.

La rénovation du Jallianwala Bagh à Amritsar a suscité de sévères critiques à l’encontre du gouvernement, les historiens accusant les planificateurs de “disneyfier” le monument et d’effacer les souvenirs de cette horrible journée du 13 avril 1919, lorsque le colonel Dyer a ouvert le feu sur un groupe de manifestants pacifiques, tuant près de 1 000 d’entre eux.

Alors que plusieurs autres changements ont été apportés à Jallianwala Bagh au fil des ans, l’allée étroite, faite de briques Nanakshahi, est restée intacte. L’année dernière en juillet, il a été reconstruit en galerie avec des peintures murales, ne laissant aucune trace de l’ancienne ruelle.

Le monument rénové a été inauguré par le Premier ministre Narendra Modi samedi par visioconférence. En ouvrant le complexe rénové, PM Modi Sid il est du devoir du pays de protéger son histoire.

