La refonte réglementaire de Fed Report désigne les Stablecoins comme à risque systémique

Le prochain rapport de la CBDC du Trésor, de la Fed et d’autres régulateurs financiers se concentrerait sur l’imposition de réglementations plus strictes sur les pièces stables au lieu d’un facteur de risque sous-jacent et non détecté. Selon le New York Times, le Financial Stability Oversight Council détient le pouvoir de désigner les pièces stables comme système financier à risque systémique, ce qui permet aux régulateurs de les fermer avec des politiques plus strictes.

Le prochain rapport pourrait combattre l’argument des pièces de monnaie stables du « petit marché » avec la loi Dodd-Frank qui permet aux régulateurs d’imposer des lois sur les activités financières qui constituent une menace potentielle pour le système dans un avenir prévisible.

Stablecoins comme titres

Les commentaires controversés du président Gensler sur les valeurs mobilières contre les pièces stables peuvent également être incorporés dans le rapport. Gensler a récemment affirmé que les pièces stables « pourraient bien être des valeurs mobilières », afin de faciliter une surveillance réglementaire plus large. Apparemment, cela pourrait prendre vie et les pièces stables pourraient être marquées comme des titres, ce qui obligera davantage le marché à s’enregistrer auprès des régulateurs et à renoncer à l’anonymat.

Les affirmations de Gensler concernant le fait de signaler les actifs numériques majoritaires comme des valeurs mobilières, arguant que les garanties démocratiques et de transparence de l’industrie de la cryptographie sont de fausses affirmations. “C’est une classe d’actifs hautement spéculative”, a déclaré Gensler, ajoutant que la nécessité d’une action réglementaire est inévitable. Gensler a également spéculé contre la controverse tendance Coinbase Vs SEC, déclarant que l’échange n’a pas pu s’enregistrer “même s’ils ont des dizaines de jetons qui peuvent être des titres”.

Dépôt de Stablecoins dans les banques

Un autre point ajouté au cadre de la politique réglementaire des pièces stables est qu’elles pourraient être traitées comme s’il s’agissait de banques. Alors que de plus en plus d’institutions demandent aux banques de lancer des services de garde cryptographique, les régulateurs pourraient également établir des pièces stables comme dépôts bancaires. Cela réduira le facteur de risque, car les régulateurs bancaires seront responsables de la surveillance des pièces stables déposées et géreront davantage les fluctuations soudaines pour protéger les investisseurs.

« Si cela devait se produire, les jetons pourraient être soumis à la surveillance d’un organisme de réglementation bancaire, tel que le Bureau du contrôleur des devises, a déclaré M. Gelzinis. Ils pourraient également potentiellement bénéficier d’une assurance-dépôts, qui protégerait les individus si la société qui soutient le stablecoin faisait faillite. »

