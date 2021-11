La refonte socialiste de Biden Build Back Better est la preuve qu’il est «habitué à signer le dos du chèque, pas le devant»: Meadows

Le projet de loi du président Biden sur les dépenses socio-économiques Build Back Better est un terme impropre, ont déclaré jeudi deux anciens chefs d’état-major de la Maison Blanche, déclarant à Fox News que les démocrates modérés à la Chambre se sont essentiellement repliés sur la direction du parti après que le Congressional Budget Office a marqué la législation qu’ils disent ne pas faire à quoi il est annoncé.

« Ils auront les votes ce soir [to pass the bill] », a déclaré Mark Meadows à « Hannity ». « Les modérés tombaient déjà sur eux-mêmes lorsqu’ils ont obtenu le score CBO. »

Meadows, un ancien membre du Congrès de Caroline du Nord, a ajouté que Biden pensait que le meilleur moyen d’augmenter les revenus compensatoires était d’embaucher davantage d’agents de l’Internal Revenue Service pour s’engager de manière prévisible dans des audits plus complets du peuple américain.

Plusieurs démocrates modérés, dont le coprésident de Problem Solvers Caucus, Josh Gottheimer du New Jersey et la représentante Stephanie Murphy de Floride, attendent l’analyse du CBO, qui a annoncé jeudi après-midi que le projet de loi ajouterait environ 367 milliards de dollars au déficit.

Murphy, qui copréside la coalition centriste Blue Dog avec le représentant Ed Case d’Hawaï et Tom O’Halleran de l’Arizona et dont le district de Sanford est une circonscription clé pour la mi-mandat de 2022 – a déclaré dans des remarques publiques que « malgré ses défauts, le Build Back Better Act a beaucoup d’éléments positifs. »

La représentante américaine Stephanie Murphy, une démocrate de Floride, à gauche, et le chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer, un démocrate du Maryland, à droite, attendent de prendre la parole lors d’une conférence de presse sur la loi Raise the Wage (HR 582) au Capitole des États-Unis à Washington, DC , États-Unis, le jeudi 18 juillet 2019. Photographe : Andrew Harrer/Bloomberg via .

Plus tard, Meadows a ajouté que Biden n’avait aucun lien avec le contribuable américain moyen, encore moins avec le travailleur américain :

« Les quatre domaines dans lesquels Joe Biden interroge le plus sont ceux que Donald Trump a corrigés et pour lesquels il avait un plan, donc tout ce que Joe Biden a à faire est de revenir en arrière et de faire ce que Donald Trump a fait pendant quatre ans », il a dit.

« Joe Biden a l’habitude de signer le verso d’un chèque de paie, pas le recto d’un chèque de paie, donc il ne comprend même pas ce qu’il faut – parce qu’il est habitué à un chèque de paie du gouvernement depuis 40 ans. »

CLEVELAND, OHIO – 30 SEPTEMBRE : le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden entreprend une tournée de campagne en train à la gare Amtrak de Cleveland le 30 septembre 2020 à Cleveland, Ohio. (Photo par Alex Wong/.)

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Reince Priebus, a ajouté plus tard que l’ancien démocrate modéré du Delaware n’avait désormais « aucun pouvoir sur son propre parti » – et que des collègues partageant les mêmes idées, dont le secrétaire au Trésor de l’ère Obama, Lawrence Summers, avaient mis en garde contre la nature inflationniste de Build Mieux de retour.

Priebus et l’hôte Sean Hannity ont en outre discuté de la manière dont le projet de loi pourrait probablement être modifié par le Sénat en raison de la présence de législateurs inquiets comme le sénateur Joe Manchin III de Virginie-Occidentale – forçant une version modifiée à revenir plus tard à la Chambre pour un autre vote final.