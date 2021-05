La réforme a été bloquée par la banque centrale du Brésil au début

06/05/2021 à 11:38 CEST

Les paiements WhatsApp sont à nouveau disponibles au Brésil. La société dirigée par Facebook a relancé cette fonctionnalité un an après son exécution dans le pays. Brésil C’est le pays dans lequel le test pilote a été lancé, mais la Banque centrale n’a pas aimé l’idée et a décidé de le suspendre prématurément.. Désormais, l’autorité a uniquement autorisé WhatsApp à servir de passerelle pour faciliter les paiements entre Visa et MasterCard.

WhatsApp a essayé d’éviter cela, mais n’a pas réussi, c’est pourquoi les transferts d’argent dans l’application ont été suspendus. Pour le moment, il n’est pas disponible pour tous les utilisateurs, car ils souhaitent faire un petit test avant de le lancer. De plus, vous ne pouvez pas envoyer plus de 5 000 Reales brésiliens, ce qui équivaut à 758 euros. Ce plafond est censé être fait pour éviter autant de problèmes que possible en ce qui concerne exécuter des paiements noirs.On ne sait pas quand ni comment il atteindra les autres pays. En fait, on ne sait pas si la législation de notre pays autorisera quelque chose comme ça. Bien que la mesure ressemble beaucoup à Bizum, c’est ce que la plupart des gens utilisent maintenant pour effectuer confortablement de petits paiements entre amis et famille.