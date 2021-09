La réforme de l’aide sociale de Boris Johnson moquée par un journal allemand – « Doulou ! » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson refuse d’exclure de nouvelles hausses d’impôts

Boris Johnson tentera de convaincre les députés conservateurs de soutenir son plan de réparation des services sociaux mercredi lors d’un vote instantané à la Chambre des communes – appelé juste un jour après l’annonce de la nouvelle politique anti-manifeste. Le Premier ministre a fait un pari politique mardi en annulant une promesse électorale en augmentant les cotisations à l’assurance nationale pour faire face à l’arriéré du NHS accumulé pendant Covid – et pour mettre en œuvre une réforme tant attendue du système de protection sociale en Angleterre.

L’opposition des conservateurs aux plans lors de la première fuite était féroce, mais toute rébellion d’arrière-ban semblait s’être apaisée mardi, car les députés ont présenté peu de défi au Premier ministre alors qu’il présentait ses propositions aux Communes.

Mais le plan – ainsi qu’une autre annonce contraire au manifeste visant à suspendre temporairement le « triple verrouillage » des retraites – éloigne M. Johnson de sa position traditionnelle de conservatisme à faible taux d’imposition.

Les propositions de réforme ont été moquées outre-Manche.

Le quotidien allemand Welt a qualifié le plan de « douloureux » pour les contribuables britanniques.

Ils écrivent : « Outre le Brexit, c’est le deuxième projet du siècle de Boris Johnson : la mise en place d’une assurance dépendance.

“La protestation – également dans ses propres rangs – est formidable, car les Britanniques sentiront bientôt la réforme dans leur portefeuille.

“Presque inimaginable pour les citoyens allemands, le Royaume-Uni n’a toujours pas d'”assurance soins de longue durée” distincte pour les personnes âgées et les personnes nécessitant des soins.”

Ils ont ajouté: “A côté du Brexit, cette réforme est le deuxième projet du siècle de Boris Johnson. Elle est peut-être encore plus grande, car les conséquences devraient déjà se faire sentir dans le portefeuille de chaque Britannique qui travaille à partir d’avril 2022.

“Ensuite, selon les plans du gouvernement, une surtaxe de 1,25 point de pourcentage sur les cotisations sociales entrera en vigueur. Avec un revenu annuel de 58.000 euros, cela signifie un impôt supplémentaire de près de 600 euros, selon les informations du gouvernement. C’est pénible.”

Le Premier ministre a refusé de s’engager fermement à ce que les impôts n’augmentent pas à nouveau – bien qu’il ait dit qu’il ne voulait pas que cela se produise.

LIRE LA SUITE: L’Italie complote pour supprimer la règle clé qui maintient l’euro en vie

“Je ne veux certainement plus d’augmentations d’impôts dans ce Parlement. Si vous voulez que je donne cet engagement émotionnel, bien sûr que c’est le cas”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street, entouré du secrétaire à la Santé Sajid Javid et du chancelier Rishi. Sunak.

Il a déclaré: “Il n’y a pas beaucoup de gens dans le Parti conservateur… qui sont plus dévoués à réduire les impôts, à réduire les impôts là où nous le pouvons, que les trois personnes qui se tiennent devant vous aujourd’hui, je vous assure absolument de la vérité de cela .”

M. Sunak a ajouté: “Aucun d’entre nous ici ne veut être dans une situation où nous augmentons les impôts.”

Écrivant dans le Daily Telegraph, M. Javid a déclaré qu’il appréciait la hausse des impôts “ne convient pas à tout le monde”, mais “aucun gouvernement responsable – en particulier un gouvernement conservateur – ne peut se mettre la tête dans le sable et transmettre ces problèmes au suivant”. “.

Cependant, le groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que les annonces signifiaient que les recettes fiscales atteindraient la part la plus élevée jamais enregistrée du revenu national, et combinées aux annonces précédentes, elles augmenteraient la charge fiscale au Royaume-Uni au niveau le plus élevé jamais soutenu.

M. Johnson devrait s’adresser au comité influent de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban avant le vote de mercredi.

Le plan du gouvernement verra l’introduction d’un nouveau prélèvement pour la santé et les soins sociaux, basé sur une augmentation de 1,25 point de pourcentage des cotisations à l’assurance nationale (NI) – rompant ainsi l’engagement des conservateurs de ne pas augmenter le NI.

En vertu du nouveau prélèvement, un contribuable au taux de base typique gagnant 24 100 £ paierait 180 £ de plus par an, tandis qu’un contribuable à taux plus élevé sur 67 100 £ paierait 715 £.

En plus de fournir un financement supplémentaire au NHS pour faire face à l’arriéré accumulé pendant la pandémie de COVID-19, le nouveau paquet de 36 milliards de livres sterling sur trois ans réformera également la façon dont les soins sociaux pour adultes en Angleterre sont financés.

Un plafond de 86 000 £ sur les coûts des soins à vie à partir d’octobre 2023 protégera les gens de la “peur catastrophique de tout perdre”, a déclaré M. Johnson.

Le gouvernement couvrira entièrement le coût des soins pour les personnes ayant des actifs inférieurs à 20 000 £ et contribuera au coût des soins pour celles dont les actifs se situent entre 20 000 et 100 000 £.

En conséquence, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord recevront 2,2 milliards de livres sterling supplémentaires par an, soit environ 15 % de plus que ce qu’ils contribueront par le biais du prélèvement, créant ce que les ministres ont décrit comme un «dividende de l’Union» de 300 millions de livres sterling.

Des rapports suggèrent que certains membres du Cabinet ont défié en privé M. Johnson lorsqu’il leur a dévoilé son plan mardi matin, mais aucun n’a démissionné sur le principe.

Aux Communes, le député conservateur Richard Drax (South Dorset) a déclaré : « En tant que conservateurs, les promesses non tenues et les hausses d’impôts devraient nous préoccuper. Nos finances sont dans un état périlleux.

« Une révision radicale du NHS est certainement nécessaire si cet argent ne doit pas disparaître dans un autre trou noir ?

« Mon très honorable ami est-il d’accord avec moi pour dire que la façon conservatrice d’augmenter les revenus consiste à réduire les impôts et non à les augmenter ? »

Le Premier ministre a répondu qu’il était d’accord avec “cette proposition générale”, mais que la pandémie avait signifié que la hausse était nécessaire.

Reportage supplémentaire de Monika Pallennberg