« Il s’agit des réformes les plus importantes de notre système de paiement en 25 ans », a déclaré le trésorier Josh Frydenberg.

L’Australie envisage maintenant une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Le gouvernement consultera sur une version numérique de la monnaie fiduciaire, a déclaré le trésorier Josh Frydenberg dans un discours à Melbourne.

Outre la CBDC, le gouvernement travaille déjà sur la réglementation de la cryptographie. Mercredi, Frydenberg a également déclaré qu’ils envisageraient un cadre de licence pour autoriser les transactions cryptographiques dans un environnement réglementé et le meilleur moyen d’introduire une nouvelle politique de taxation cryptographique appropriée.

« Le plan complet de réforme des paiements et des crypto-actifs que j’annonce placera fermement l’Australie parmi une poignée de pays leaders dans le monde », a déclaré Frydenberg dans une interview avec 7NEWS Australia. « Cela représente les réformes les plus importantes de notre système de paiement en 25 ans. »

Pour cette modernisation, la nouvelle réglementation « élargira » la définition des produits et services qui peuvent être réglementés, ce qui fera sortir la crypto « de l’ombre » et dans son cadre réglementaire « de classe mondiale ».

Des avis sur les deux devraient être reçus d’ici la fin de l’année prochaine.

Clarté réglementaire, énorme opportunité

L’Australie doit tirer parti de la nouvelle technologie pour obtenir un avantage, a déclaré Frydenberg, notant que le marché des crypto-actifs a dépassé les 2 000 milliards de dollars. Il a en outre déclaré que plus de 800 000 Australiens, soit environ 3% de la population, possèdent une crypto sous une forme ou une autre.

« Ce sont des changements importants auxquels nous devons être confrontés », a-t-il déclaré. « Ce qui est clair, c’est que si nous adoptons ces développements, l’Australie a une énorme opportunité de capitaliser sur la convergence entre la finance et la technologie. »

Le gouvernement cherchera également à introduire davantage de réglementations sur les frais facturés aux utilisateurs de portefeuilles numériques et « Achetez maintenant, payez plus tard ; qui représente 20% des transactions de détail en ligne, avec plus de 5 millions de comptes actifs, en Australie.

Alors qu’environ la moitié de la population australienne effectue désormais des paiements sur son téléphone, des services comme Google Pay, Apple Pay et AfterPay ne relèvent pas de la loi sur la réglementation des systèmes de paiement, ce qui rend difficile pour les autorités de surveiller les frais qu’elles facturent ou de promouvoir concurrence.

À ce titre, ils entameront la consultation sur la modernisation du cadre du système de paiement l’année prochaine.

Pour les consommateurs, cela établira un cadre réglementaire pour étayer leur utilisation croissante de la cryptographie et clarifier le traitement des nouvelles méthodes de paiement, et pour les entreprises, ces changements concerneront le traitement fiscal des actifs cryptographiques, les nouvelles méthodes de paiement et, bien sûr, la réglementation. ambiguïté.

« Ce faisant, cela suscitera encore plus d’intérêt des consommateurs, facilitera encore plus de nouveaux entrants et permettra encore plus d’innovation », a déclaré Frydenberg.

BOT s’inquiète des pièces vierges

Cette semaine, la banque centrale de Thaïlande a quant à elle mis en garde les banques commerciales contre leur implication directe dans la négociation d’actifs numériques, citant les risques liés à la forte volatilité des prix.

« Nous ne voulons pas que les banques soient directement impliquées dans le commerce d’actifs numériques, car les banques sont (responsables) des dépôts des clients et du public, et il y a un risque », a déclaré Chayawadee Chai-Anant, directeur principal de la Banque de Thaïlande (BOT) chez une conférence de presse.

La semaine dernière, la banque centrale a également averti les entreprises d’accepter la crypto comme moyen de paiement, car cela aurait une incidence sur leur capacité à superviser l’économie.

« Pour les actifs numériques, nous n’avons pas peur de tout », a déclaré le directeur principal de BOT, Sakkapop Panyanukul, « mais il existe un spectre – le plus inquiétant sont les pièces vierges », ces cryptos non bénignes adossées à des actifs.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.