La réforme du travail, à un pas de sauter l’obstacle de la temporalité

10/12/2021 à 19:47 CET

Rafa Bernardo

Comme dans toutes les négociations importantes dans ses dernières étapes, celle de la réforme du travail souffrez de hauts et de bas, de changements soudains et de rebondissements inattendus. Le dernier est arrivé ce vendredi : le débat sur la question clé de la réduction de la temporalité, au point mort lors des dernières réunions, a fait une avancée importante. Selon des sources de la négociation, et selon El Periódico de España, le CEOE, qui avait jusqu’à présent une position plus belliqueuse, a accepté approfondir le dispositif des contrats temporaires proposé par le Gouvernement (Un d’une durée maximale de trois mois pour les besoins ponctuels des entreprises, un autre d’une durée de six mois – extensible à un an en négociation collective – si les raisons productives l’exigent et un troisième pour le remplacement du personnel).

Les syndicats sont également disposés à admettre cette conception qui donne un ajustement légal à la temporalité justifiée si en échange poursuit sévèrement les éventualités irrégulières et frauduleuses. Le gouvernement avait proposé dans les derniers documents de proposition aux négociateurs des mesures en ce sens (plus d’amendes pour les employeurs qui trichent ; majoration des cotisations de ceux qui concluent des contrats ultracourts ; obligation de transformer en permanent l’intérimaire qui rendait leur services dans une situation non prévue par la loi), mais jusqu’à présent ils avaient toujours été rejetés par l’employeur. Les parties sont convenues d’attendre un nouveau projet de gouvernement qui recueille et essaie de conjuguer leurs aspirations, mais l’ambiance à cette occasion est optimiste, face au pessimisme qui a régné après les précédentes rencontres.

Avec les progrès réalisés ce vendredi, la voie est dégagée pour tenter d’atteindre l’objectif ambitieux que le gouvernement s’était fixé et qui semblait il y a quelques heures à peine : tenter de parvenir à un accord d’ici la fin de la semaine prochaine. Les négociateurs se sont entendus pour rencontrer tous les jours (même si pour le moment le seul rendez-vous fixé est le lundi matin) avec l’ambition d’avoir le pacte prêt pour le vendredi, et de travailler sur ceux élaborés au cours de la semaine suivante (Noël) afin que tout soit prêt avec suffisamment de place pour le Conseil des ministres approuver un éventuel pacte avant le 31, qui est la date de l’engagement du Gouvernement à Bruxelles.

Bien sûr, pour accélérer le travail, les syndicats et les employeurs ont demandé d’affronter désormais les négociations dans leur ensemble, sans examiner comme auparavant les blocs thématiques : l’accord éventuel, raisonnent-ils, doit être présenté. un équilibre global, et il est peu utile de clore des accords partiels qui peuvent être rouverts alors que les différents aspects de la législation du travail à l’examen sont débattus.