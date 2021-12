La réforme du travail entre dans sa semaine décisive avec des avancées dans la temporalité et la formation

11/12/2021 à 08:50 CET

Rafa Bernardo

La négociation de la réforme du travail a ses jours comptés. Littéralement, parce que le gouvernement insiste activement et passivement pour qu’il soit publié au Journal officiel de l’État le 31 décembre, avec ou sans accord. En si peu de temps, les agents sociaux et l’Exécutif se préparent à une succession de réunions dans la semaine qui vient, qui est la dernière avant que les vacances de Noël commencent à modifier le calendrier des interlocuteurs avec des déplacements et des engagements familiaux. Après les dernières avancées de la négociation, ce vendredi, l’optimisme s’est accru : la formation est presque réglée et la temporalité est en train de se régler, même s’il existe des obstacles importants dans des matières aussi sérieuses que la sous-traitance et la négociation collective. Voici la radiographie de l’état de la discussion dans la dernière ligne droite de la négociation :

Contrat de formation

C’est l’aspect de la réforme qui est plus avancé. Enfin, un seul type de contrat de formation est retenu, conçu pour répondre à deux situations : l’alternance formation/travail, et l’acquisition d’une pratique professionnelle.

Dans le cas de formation en alternance, le contracté aura deux tuteurs : un dans l’entité éducative et un autre dans l’entreprise. En principe, la durée maximale d’un contrat de ce type sera de deux ans, bien que des exceptions soient prévues. Il n’y aura pas de période d’essai, le temps de travail effectif ne pourra excéder 65% la première année et 85% la seconde, et le salaire ne pourra être inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel (SMI) au prorata du temps de travail effectif.

Dans le mode de obtenir une pratique professionnelle, le contrat de formation, destiné aux jeunes diplômés (trois ans ou moins), ne peut durer moins de six mois ni plus d’un an. La période d’essai maximale sera d’un mois. Le salaire sera celui fixé par la convention et ne pourra en aucun cas être inférieur au SMI au prorata du temps de travail effectif.

Fixe-discontinu

C’est la formule d’embauche que nous voulons promouvoir pour remplacer l’embauche temporaire plus précaire : ce sera la contrat de référence pour les emplois saisonniers, ceux de saison et ceux qui « étant de disposition intermittente, ont certains délais d’exécution, bien qu’ils soient indéterminés ». Ils peuvent être organisés par les agences de travail temporaire (ETT) pour affecter ces travailleurs à d’autres entreprises.

Les entreprises qui utilisent le fixe-discontinu devront codifier les critères selon lesquels les appels annuels seront effectués et communiquer le calendrier avec les prévisions d’appels aux représentants des travailleurs. Le non-retour au travail dans le délai prévu peut être compris comme cas de démission, s’il n’y a aucune cause qui le justifie.

En attendant le dernier projet du Gouvernement, les interlocuteurs sont assez proches sur ce dossier.

Temporalité

C’est la partie de la réforme qui intéresse le plus l’Union européenne et celle qui a suscité le plus de controverses lors des dernières réunions de la table de dialogue, même si ce vendredi elles ont positions approximatives.

Dans sa rédaction actuelle, le projet traité par les parties prévoit deux motifs de recours à l’intérim : du fait de la substitution d’un travailleur ou du fait des circonstances de production (« l’augmentation occasionnelle et imprévisible de la demande, en dehors de tout cycle de réitération de l’activité de l’entreprise »). Dans ce dernier cas, la durée maximale du contrat sera, en principe, six mois, bien que les accords puissent prévoir qu’il arrivera jusqu’à l’année. En outre, une formule spéciale est envisagée, pour les « campagnes occasionnelles et prévisibles », dans lesquelles les contrats ils ne pourront pas passer quatre-vingt-dix jours.

Dans les derniers projets, le gouvernement envisageait également un mécanisme pour punir la temporalité excessive avec une augmentation des honoraires en fin de contrat cela signifierait que l’employeur paie 26 euros de plus pour chaque emploi qui s’éteint ; L’objectif est de mettre fin à la pratique des contrats du lundi au vendredi et d’encourager plutôt les embauches à plus long terme. Une augmentation des sanctions pour les contrats temporaires irréguliers a également été proposée; Jusqu’à présent, les employeurs ont rejeté ces possibilités, que les syndicats considèrent comme essentielles pour garantir que la loi n’est pas violée.

L’Exécutif a promis de présenter un nouveau expurgé rechercher un consensus sur cette question sur la base des dernières contributions des parties à la table de dialogue.

Modification des conditions de travail

Le renversement des larges pouvoirs que la réforme de 2012 a donné à l’employeur pour modifier les conditions de travail de ses salariés est un autre des points les plus controversés de la réforme, même s’il n’a pas encore été abordé dans cette dernière phase de la négociation. La raison est double : les hommes d’affaires veulent non seulement conserver ce pouvoir, mais ils rejettent catégoriquement l’une des nouveautés que l’UGT, CCOO et le gouvernement veulent introduire dans le texte, à savoir que les modifications dans les petites entreprises négocier avec les représentants syndicaux plus représentatif, plutôt qu’avec les propres travailleurs de l’entreprise. Les employeurs craignent que cette possibilité ne conduise à une plus grande syndicalisation des entreprises, ce qu’ils veulent éviter à tout prix.

Erté

Un autre problème majeur qui reste à examiner dans la phase actuelle de négociation est le nouveau mécanisme post-pandémie. Après avoir récolté un rejet retentissant de son avant-dernière proposition, l’Exécutif a mis sur la table une nouvelle formulation qui n’a pas encore été examinée à la table des négociations, bien que les parties aient déjà avancé que ils n’ont pas de fortes objections à cette proposition.

L’erte future (rebaptisée mécanisme RED) peut être activée par le Conseil des ministres pour faire face à deux circonstances : une crise économique générale (la modalité dite « cyclique ») ou la nécessité de faciliter la transition des travailleurs d’une économie en déclin vers une d’autres pouvant les accueillir (la modalité « sectorielle »). Le dispositif RED envisage la possibilité de réduire le temps de travail ou de suspendre les contrats de travail des salariés, qui bénéficieraient d’une nouvelle prestation assimilable mais différente du chômage alors qu’ils sont touchés. Les entreprises peuvent bénéficier de réductions de cotisations sociales ainsi que d’autres avantages dès lors qu’elles développent des actions de formation en faveur de leurs salariés. La durée maximale d’un RED sera d’un an, même si les secteurs auront la possibilité de demander deux prolongations de six mois chacune.

Négociation collective

Les deux questions en débat concernant la négociation collective sont essentielles à la possibilité d’un pacte car pour les syndicats ce sont des « lignes rouges »: ces derniers mois, ils ont insisté à maintes reprises sur le fait que si la législation de l’époque n’était pas renversée, Rajoy dans ces aspects ne participera pas à un accord. Ce que veulent l’UGT et le CCOO, c’est récupérer priorité d’application de l’accord sectoriel sur celui de l’entreprise, et que la validité des accords une fois expirés (ultra-activité) est prolongée indéfiniment jusqu’à ce qu’un nouvel accord remplace celui épuisé. Les entrepreneurs résistent : CEOE propose que les accords d’entreprise continuent de prévaloir, bien que certaines matières importantes (comme le salaire ou les horaires de travail) soient réservées au pacte de branche. Se référant à ultraactivitéToutes les sources s’accordent à dire que les employeurs céderont, bien qu’ils essaieront d’échanger ce poste contre une affectation syndicale dans un autre des aspects en débat.

Sous-traitance

L’un des aspects les plus délicats de la négociation, car les syndicats et le gouvernement veulent mettre fin aux abus dont ils ont été victimes groupes particulièrement vulnérables, comme les femmes de chambre, avec la réglementation en vigueur. UGT et CCOO ont défendu jusqu’à présent que l’accord devant marquer les conditions des contrats ou des sous-contrats devait être celui de l’entreprise principale ; La CEOE a souhaité maintenir que les sous-traitants pourraient avoir leur propre accord de régie, et la voie à suivre pour un éventuel accord est que le secteur d’activité exercé par l’entreprise sous-traitante soit retenu comme accord de référence. C’est-à-dire qu’on applique aux travailleurs d’une entreprise de nettoyage sous-traitée par une entreprise industrielle les conditions de l’accord sectoriel de nettoyage, et non celle de l’entreprise elle-même (ce que défendait l’employeur) ni celle de la métallurgie (qui est ce que détenaient les centrales).