La réforme du travail permettra à l’accord régional d’attirer les nationalistes

15/12/2021 à 00h21 CET

Rafa Bernardo

La négociation de la réforme du travail n’est pas seulement l’affaire du gouvernement, des syndicats et des employeurs ; Avec ou sans accord, l’Exécutif souhaite que le Conseil des ministres approuve le texte avant la fin de l’année, mais ensuite le Décret-loi royal qui en résulte devra recevoir l’approbation du Congrès. Pour réussir cette épreuve, les votes des groupes nationalistes seront nécessaires, car il semble peu probable que la droite permette une réforme qui se présente comme une remise en cause des règlements de l’ère Rajoy, tant le gouvernement s’apprête à accommoder dans le texte les revendications de partis comme PNV, ERC ou EH Bildu ; et un aspect crucial sera de donner plus de force aux accords d’autonomie, que dans les projets qui sont déjà traités à la table des négociations, ils récupèrent une partie de leur ancien pouvoir.

Dans une modification passée inaperçue face au débat le plus médiatique sur la temporalité, les textes que l’Exécutif a proposés aux négociateurs suppriment une ligne du libellé actuel de l’article 84.4 du statut des travailleurs qui cela empêchera -d’aller de l’avant- que les négociateurs d’accords étatiques aient le pouvoir de restreindre les matières que les accords régionaux ils peuvent réguler. Ceci, en pratique, correspondrait presque totalement aux alliances des deux niveaux, puisque les seules matières non négociables dans le cadre d’une communauté autonome seraient celles qui sont explicitement inscrites dans la norme depuis des années : « la période d’essai, les modalités contractuelles, la classification professionnelle, la journée de travail maximale annuelle travail, le régime disciplinaire, les normes minimales en matière de prévention des risques professionnels et de mobilité géographique ». Dans le reste des matières, la négociation autonome ne pouvait être limitée par celle de l’État..

Ce changement n’est pas dirigé contre la réforme du travail de 2012, mais contre la réforme de la négociation collective entreprise un an plus tôt par le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero et qui était respecté par l’exécutif de Rajoy. Selon une analyse réalisée par des experts du travail et publiée par le ministère de l’Emploi en 2016, « la réforme de la structure de la négociation collective introduite par la réforme du RDL 7/2011 […] se traduit par une importante centralisation potentielle du pouvoir de décision la concernant, car c’est le niveau de l’État qui peut, in fine, déterminer quelles questions peuvent être négociées aux différents niveaux supra-corporatifs inférieurs« . » Il peut être de peu d’utilité d’avoir un pouvoir de décision […] dans la sphère autonome, si après c’est l’organe de l’État qui peut déterminer ce qui peut y être négocié », remarque cette étude.

L’employeur ne veut pas

En attendant que cette affaire soit analysée en la table de négociation entre le Gouvernement et les agents sociaux (celle rédigée avec la suppression a été soulevée il y a des mois, mais n’a pas encore été discutée dans cette dernière phase décisive des pourparlers), les plus grandes difficultés à accepter cette modification viendront de l’employeur, qui refuse promouvoir les accords régionaux contre l’Etat, selon des sources de la négociation. Ils craignent que les améliorations qui peuvent être recueillies dans les accords des territoires les plus riches stimulent les revendications dans le reste des communautés autonomes.

Dans les syndicats, en revanche, ils sont prêts à accepter la nouvelle rédaction, à laquelle leurs organisations territoriales en Catalogne et au Pays basque sont favorables, où la tradition des pactes régionaux est particulièrement forte et dont ils sont d’ailleurs issus , Pepe Álvarez – qui fut pendant 26 ans le leader de l’UGT de Catalogne- et Unai Sordo -Secrétaire général de CCOO Euskadi entre 2009 et 2017-. Bien qu’il y ait des voix au sein des confédérations syndicales qui s’opposent à la négociation d’État partageant un rôle de premier plan avec celui de l’autonomie, une réaction très belliqueuse n’est pas attendue car « il est difficile de s’opposer à l’ouverture d’un champ de négociation si les syndicats et le patronat du territoire veulent s’entendre », admettent des sources syndicales.

ERC veut parler d’accords

L’importance du flanc politique de la réforme du travail augmente à mesure que la date limite du Conseil des ministres pour approuver le texte et le soumettre au Congrès approche : le 31 décembre. Au cours des dernières heures, différents groupes nationalistes ont rappelé à l’exécutif qu’ils souhaitaient également participer à la rédaction, et en fait, le porte-parole parlementaire de l’ERC, Gabriel Rufián, a fait référence explicite aux « conventions collectives régionales, parce qu’il y a ceux qui devraient être au-dessus de ceux de l’État, pour une question de dignité des conditions de travail « comme l’un des « enjeux importants » pour leur parti. C’est une mauvaise idée de ne pas parler à ERC de la réforme du travail « , Il a prévenu; ce mercredi, le porte-parole pour les affaires du travail de son parti interrogera la deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, sur la réforme du travail lors de la session de contrôle du gouvernement au Congrès.

De son côté, EH Bildu a demandé ce mardi la comparution de Díaz à l’hémicycle pour expliquer l’avancée des négociations, tandis que le PNV a programmé une réunion entre son porte-parole parlementaire, Aitor Esteban, et le ministre du Travail pour cette semaine.

Pas encore d’accord

Pendant ce temps, la table de dialogue social sur la réforme du travail continue de se réunir quotidiennement pour tenter de parvenir à un pacte : tant lundi que mardi les réunions entre les syndicats, les hommes d’affaires et le gouvernement ont duré environ cinq heures chacune, et pour l’instant – selon des sources de la négociation – n’ont abouti à aucun accord concret ni à de nouveaux textes, bien qu’il existe un certain sens de l’avancement, ou du moins « on peut dire qu’on n’a pas régressé, ce qui n’est pas peu », soulignent ces sources.

Les dirigeants syndicaux et patronaux continuent de souligner publiquement leur intention de conclure un pacte mais aussi ses difficultés : pour Pepe Álvarez, cette semaine devrait se terminer « avec les sujets suffisamment mûrs pour commencer à écrire celui qui vient avec le texte concret », ce qui – il clarifié – « ce ne sera pas facile du tout »; Le président de la CEOE, Antonio Garamendi, a défendu sa « vocation sans équivoque à trouver un accord », ce qui « ne veut pas dire que nous allons dire oui », a-t-il précisé ; tandis qu’Unai Sordo mis en garde contre « un optimisme excessif », car la négociation a « quelques chapitres » à gauche.

Les accords régionaux, encore minoritaires

La négociation collective en Espagne est marquée par le rôle quantitatif des accords d’entreprise, mais les accords les plus influents sont étatiques et provinciaux; les autonomes sont importants, mais leur poids est moindre.

Selon les chiffres de 2019, la dernière année avec des données définitives, il existe en Espagne 5 540 accords ayant des effets économiques pour cette année-là. La grande majorité, 4 385, sont une entreprise, mais ils touchent relativement peu de travailleurs, 921 558, auxquels il faut ajouter 295 903 autres salariés des 111 accords de groupe d’entreprise.

D’autre part, les 89 accords sectoriels d’État touchent 3 832 913 travailleurs, et des nombres très similaires d’employés (3 830 159) sont ceux dont les conditions de travail sont régies par les 681 conventions provinciales.

Au niveau autonome, il y a 271 accords, touchant 2 506 784 travailleurs. Les experts estiment qu’un règlement comme celui qui est actuellement sur la table pourrait stimuler la signature de ces ententes, même si cela dépendra ultimement des négociateurs, habitués aux formules provinciales et étatiques, étant encouragés à explorer les possibilités de la nouvelle normative.