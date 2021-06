La réforme électorale «faire ou mourir» de la Pennsylvanie se prépare à une action législative .

Il est temps de “faire ou de mourir” pour un vaste projet de loi de réforme électorale en instance devant l’Assemblée législative de Pennsylvanie, a déclaré lundi l’architecte en chef de la proposition.

Sans action ce mois-ci, le président du comité du gouvernement de l’État de la Chambre, Seth Grove, R-York, a déclaré que l’élan pour la réforme – et le moment approprié pour mettre en œuvre les changements – pourraient se dissoudre.

“C’est vraiment faire ou mourir en ce moment”, a-t-il déclaré lors d’un briefing avec des journalistes. « Il se passe beaucoup de choses en ce moment. La meilleure chose qui puisse arriver est que le gouverneur s’engage réellement dans des modifications du code électoral afin que nous puissions réellement y parvenir. S’il n’est pas prêt à le faire, c’est à lui.

Le projet de loi 1300 de Grove House, surnommé la Loi sur la protection des droits de vote, présente une poignée de réformes avec un soutien bipartite, y compris des dispositions qui permettent le vote anticipé en personne à partir de 2025, des boîtes de dépôt surveillées, des règles de traitement des bulletins de vote normalisées, un vote en bordure de rue et une prédémarche pour les agents électoraux jusqu’à cinq jours avant une élection.

Mais le plus grand changement du projet de loi – étendre la loi d’identification des électeurs de l’État – pourrait être sa perte et, jusqu’à présent, on ne sait pas si Grove est prêt à abandonner la disposition controversée pour préserver le reste du projet de loi.

“Si l’administration du gouverneur Wolf veut parvenir à un compromis … nous sommes plus que disposés à discuter de choses avec eux, mais ils doivent réellement prendre le téléphone et appeler”, a-t-il déclaré.

Grove maintient qu’il n’a pas eu de nouvelles du département d’État ou du personnel de Wolf depuis la fin avril au sujet d’une collaboration sur un projet de réforme.

“Nous avons besoin d’une approche globale pour résoudre le problème du système électoral de Pennsylvanie”, a déclaré Grove. “Nous avons une excellente proposition qui répond à toutes ces préoccupations d’une manière raisonnable et rationnelle … et nous sommes plus qu’heureux de nous engager avec l’administration Wolf [about the proposal]. “

Ellen Lyon, porte-parole du département d’État, a déclaré lundi à The Center Square que l’agence était “heureuse de travailler avec l’administration et la législature pour adopter des réformes électorales de bon sens qui élargiront davantage la participation des électeurs, permettront aux comtés de commencer à solliciter des bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin et améliorer l’administration des élections grâce à l’utilisation de livres de scrutin électroniques.

« Nous pensons que les électeurs et nos responsables électoraux dévoués accueilleraient favorablement ces changements », a-t-elle déclaré. “Nous espérons que les priorités législatives se concentreront sur ces changements de bon sens et non sur la création d’obstacles au vote des Pennsylvaniens éligibles.”

Wolf a déclaré la semaine dernière qu’il était contre l’extension de l’identification des électeurs et qu’il bloquerait toute politique augmentant les obstacles à l’accès. En vertu de la loi actuelle, les nouveaux électeurs dans un bureau de vote doivent fournir une pièce d’identité. HB 1300 mettrait en œuvre l’exigence d’identification chaque fois qu’un résident vote en personne.

Lyndsay Kensinger, porte-parole de Wolf, a déclaré que le gouverneur s’était engagé dans une réforme électorale avec l’Assemblée générale au cours de la dernière année et souhaitait poursuivre la conversation sur l’élargissement des options de vote pratiques.

«Dans le même temps, le gouverneur a clairement indiqué, à la fois en privé et en public, qu’il était toujours prêt à avoir une conversation sur la réforme électorale, mais une proposition visant à priver les électeurs du droit de vote – en mettant en œuvre une identification des électeurs inconstitutionnelle et en restreignant les options de vote existantes – est un non-starter complet », a-t-elle déclaré.

Le représentant Jeff Wheeland, R-Williamsport, a parrainé la semaine dernière un amendement constitutionnel qui fait pivoter la question de l’identification des électeurs aux électeurs à la place. Grove a déclaré que « c’est un concept intéressant », mais préfère que la politique devienne une loi.

“Nous pensons que cela ne privera personne de son droit de vote comme nous l’avons fait [written],” il a dit. «Nous faisons de notre mieux pour rencontrer mes collègues à mi-chemin sur une très bonne proposition. On verra. Espérons que le gouverneur a réellement lu le projet de loi, examiné le projet de loi, vu tout ce que nous essayons de faire pour aider les citoyens à voter et à rétablir la confiance dans le processus électoral. »

L’administration, cependant, estime que la proposition n’a rien à voir avec la protection des droits des électeurs ou l’augmentation de l’accès.

“C’est une proposition extrémiste alimentée par des théories du complot réfutées qui saperont la confiance dans notre système électoral en doublant la désinformation”, a déclaré Kensinger. “Ils n’aiment pas le résultat des élections de novembre et maintenant ils exercent des représailles contre les électeurs, comme l’ont fait leurs homologues dans d’autres États, en poussant une proposition déguisée en” intégrité électorale “.”

“Le gouverneur défendra toujours notre démocratie et le droit de vote pour chaque Pennsylvanien, quel que soit son parti politique”, a-t-elle ajouté.

Grove a déclaré que si un compromis ne pouvait pas être atteint d’ici la fin du mois – le même délai pendant lequel l’Assemblée générale approuvera le plan de dépenses annuel de l’État – l’effort passera au second plan alors que les législateurs abordent d’autres priorités, comme celles du Congrès. redécoupage électoral.

“Nous devrons peut-être abandonner les questions électorales si cela n’est pas signé maintenant”, a-t-il déclaré. “L’automne est trop proche des élections d’automne pour que les comtés puissent introduire ces changements.”

Il a ajouté que les législateurs restent prudents quant à la mise en œuvre de modifications radicales du code électoral au cours du cycle de campagne de 2022, qui comportera des courses ouvertes pour le Sénat américain et le gouverneur. C’est une dure leçon tirée de la décision d’approuver le vote par correspondance élargi fin 2019, six mois seulement avant l’élection primaire présidentielle de 2020, a déclaré Grove.

“Je ne suis pas sûr que nous allons mettre la Pennsylvanie dans une position de modification des lois majeures et du chaos qui a suivi avec les élections de 2020”, a-t-il déclaré.

Le comité de Grove a prévu une réunion de vote pour HB 1300 mardi matin. Il anticipe un vote au sol sur la Chambre la semaine prochaine.