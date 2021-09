La réforme qui protège les crypto-monnaies en vertu du droit commercial au Texas entre en vigueur

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Depuis le 1er septembre, les crypto-monnaies sont reconnues en vertu du Uniform Commercial Code de l’État du Texas, précisément en raison des factures approuvées en mai de cette année.

***

Deux projets de loi signés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, sont entrés en vigueur hier, avec lesquels les crypto-monnaies sont officiellement reconnues en vertu du droit commercial appliqué dans le comté des États-Unis.

Les factures entrent en vigueur

Il s’agit des projets de loi 4474 et 1576 : le premier reconnaît les crypto-monnaies en vertu du Uniform Commercial Code de l’État du Texas, avec lequel les personnes et les institutions qui opèrent avec des crypto-monnaies sont déjà soumises à l’accomplissement de certains devoirs et à la bonne protection de vos droits. L’autre formalise la création d’un groupe de travail spécialement dirigé pour analyser les propriétés et l’utilité de la technologie Blockchain.

Les deux projets de loi sont entrés en vigueur le 1er septembre, juste après avoir été approuvés par les législatures des États en mai de cette année, et plus tard signés par le gouverneur Abbott pour leur donner le statut de loi.

À cet égard, dans une interview réalisée par le portail d’information Cointelegraph, le président du Texas Blockchain Council, Lee Bratcher, a félicité la mesure et assuré que la loi 4474 fournit une meilleure définition applicable au Bitcoin et aux principales crypto-monnaies, ce qui ouvre un plus grand espace pour les investissements institutionnels, de pair avec les services de conservation mis en place par les entités bancaires d’État pour protéger les actifs.

Pour sa part, l’avocate et promotrice de la crypto-monnaie du Wyoming, Caitlin Long, a commenté :

«C’est positif pour les crypto-monnaies en général car le Texas est devenu le quatrième État américain, derrière le Wyoming, le Rhode Island et le Nebraska, à clarifier le statut du droit commercial pour ces actifs. Cela signifie que les parties aux transactions commerciales ont une plus grande clarté concernant leurs droits et obligations juridiques, les juges ont une feuille de route pour résoudre les différends et les prêteurs savent qu’ils ont un privilège exécutoire sur les crypto-monnaies disposées en garantie des prêts respectifs ».

Texas et crypto-monnaies

La mesure entérine le point de vue des analystes et des passionnés selon lequel le Texas apparaît comme un État ami avec les crypto-monnaies, protégeant désormais légalement les opérations commerciales avec ces actifs en établissant des conditions dans ses cadres juridiques actuels.

Le 10 juin, le régulateur bancaire de l’État du Texas a annoncé que la réglementation en vigueur autorise certaines institutions autorisées dans l’État à fournir des services de garde de crypto-monnaies, à condition qu’elles respectent les protocoles appropriés pour garantir la sécurité de ces actifs conformément aux cadres juridiques actuels. .

Mais le plus notable est peut-être la position du gouverneur Abbott en faveur des crypto-monnaies. Pour de nombreux passionnés, sa position a facilité l’adoption des monnaies numériques au sein de l’État, ainsi que la régularisation de certaines normes et conditions promues par d’autres organisations pour donner une plus grande légitimité à l’utilisation de ces actifs.

À cet égard, Abbott a commenté à l’époque :

“Chaque fois [las criptomonedas] ils sont davantage utilisés pour les transactions et commencent à se généraliser en tant qu’investissement. (Fidelity et d’autres essayant d’obtenir un ETF Bitcoin). Le Texas devrait diriger cela comme nous l’avons fait pour l’extraction de l’or. »

Lecture recommandée

Source : Cointelegraph, archives DiarioBitcoin

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash