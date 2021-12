La régénération naturelle est-elle suffisante pour restaurer les forêts ?

29/12/2021

Miguel . Ortega, président de Reforesta

Une étude menée par des chercheurs britanniques conclut que le régénération naturelle est le meilleur moyen d’atteindre forêts indigènes de terres agricoles abandonnées. Nous souhaitons que ce soit vrai, mais cette conclusion ne s’applique pas de la même manière dans toutes les parties du monde.

Ces scientifiques, qui ont évalué la récupération de la forêt dans deux domaines où l’activité agricole a cessé il y a 24 et 59 ans, soutiennent qu’au lieu de protecteurs en plastique, il vaut mieux laisser pousser les broussailles. Et au lieu de repeupler, il est préférable de laisser les oiseaux et les rongeurs enfouir les graines et de laisser le vent les emporter.

« Les arbres sont plantés par eux-mêmes, avec l’aide du vent, des oiseaux et des mammifères », a déclaré Tony Juniper, président de Natural England. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Cet article sert à faire la lumière sur les raisons et les conclusions dans lesquelles nous ne sommes pas d’accord avec l’étude susmentionnée.

Si ces chercheurs avaient raison, l’effort de reforestation d’entités telles que Reforesta et d’autres institutions n’aurait aucun sens, car il suffirait de laisser la nature faire. Cependant, la régénération naturelle ne peut souvent pas remplacer le reboisement. Voyons pourquoi.

Forêts et humidité

Un détail fondamental est que les terres étudiées sont situés dans un pays humide (Royaume-Uni) et au moment de son abandon ils étaient entourés de forêts matures peuplées de chênes et d’autres espèces. Bien que dans leur article, ils citent que le même schéma se produit en Espagne, nous pensons que cela ne se produira que dans les zones de notre pays présentant les mêmes caractéristiques que les terres qui font l’objet de cette enquête.

Planter un arbre | Reboiser

Même lorsqu’il n’y a pas d’intervention humaine, malheureusement, il est très courant que les forêts ne puissent pas récupérer sans reboisement. Cela se produit lorsqu’un ou plusieurs des facteurs suivants concourent :

Météo défavorable.Sol appauvri due à l’érosion et à la surexploitation Absence d’arbres et d’arbustes producteurs de semences dans les environs Présence de bétail ou herbivores sauvage

Les trois quarts de l’Espagne sont vulnérables aux effets de la désertification. Les précipitations sont peu nombreuses et irrégulières ; la moyenne de l’État est d’environ 650 mm par an, mais 32 % du territoire ne reçoit qu’entre 300 et 500 mm de précipitations annuelles et dans le sud-est, la moyenne annuelle tombe à moins de 300 mm. L’augmentation des températures et la diminution des précipitations en été causées par le changement climatique augmentent les besoins en eau des plantes tout en diminuant sa disponibilité.

Quant au sol, selon le Programme d’action national contre la désertificationLes grandes zones sont caractérisées par une abondance de pierres, une faible épaisseur, une teneur en carbonate modérée à élevée, des profils squelettiques et des textures et structures érodables ou compactes et lourdes. L’orographie accidentée multiplie les zones à fortes pentes dans ceux où les pertes de sol sont plus importantes.

En fait, dans près de la moitié du pays, on perd plus de sol que la nature n’est capable d’en remplacer.

Une forêt n’est pas seulement un groupe d’arbres de l’espèce qui lui donne son nom. C’est-à-dire que dans une chênaie il n’y a pas que des chênes verts, ni dans une chênaie que des chênes ni dans une hêtraie que des hêtres. Ce sont les espèces dominantes, mais une diversité d’espèces d’arbres et d’arbustes d’accompagnement est essentielle pour la santé des forêts, qui sont celles qui ont moins de troupes, mais produisent de la nourriture et un abri pour la faune, améliorent le sol et servent de coupe-feu à la propagation des ravageurs qui dévastent les forêts pauvres en espèces.

Massif forestier | Unsplash

Eh bien, il vous suffit de parcourir les champs de vastes régions d’Espagne ou de visiter l’un des multiples reboisements monospécifiques de pins pour vérifier l’absence de pieds, en particulier des espèces compagnes, bien que plusieurs fois aussi des espèces dominantes.

Par conséquent, la régénération naturelle qui se produit dans une partie du pays produit souvent des bosquets épais et insensés d’arbres rabougris, pauvres en espèces et, fréquemment, aussi chez les individus, car ce qui semble être beaucoup d’arbres sont en réalité beaucoup moins nombreux, mais avec plusieurs troncs chacun.

La prédation des herbivores

Enfin, en ce qui concerne les herbivores, à la hutte à bétail très peuplée s’ajoute le population croissante d’herbivores sauvages (bouquetins, cerfs, chevreuils, daims, sangliers). Même si nous les aimons tous, ils ne font qu’un cauchemar pour ceux d’entre nous qui supportent de manger les pousses des arbres que nous plantons les uns après les autres, à moins que nous n’installions protections périmétriques coûteuses.

Au Royaume-Uni, la fertilité du sol et l’abondance de l’eau favorisent la reprise rapide de la végétation, de sorte que les buissons protègent les arbres et le nombre de pieds est si élevé que l’impact des herbivores est amorti.

Cependant, dans de nombreuses régions d’Espagne, chaque arbre ou arbuste grignoté par un herbivore est une défaite pour la régénération naturelle

Sûrement, Si les chercheurs qui ont signé cette étude visitaient ce type de zone, si fréquente en Espagne, ils changeraient d’avis. Dans des endroits comme celui-ci les graines, soit n’arrivent pas, soit celles de toutes les espèces qui devraient être là n’arrivent pas, soit celles qui arrivent ne prospèrent pas parce que les animaux les mangent ou qu’ils ne supportent pas la sécheresse et les mauvaises conditions du sol.

Pour tout cela, Reforesta et d’autres organisations sèment, plantent, arrosent et protègent les arbres contre les herbivores.

Nous devons supposer que, comme en Espagne, la construction d’autoroutes et de trains à grande vitesse coûte beaucoup plus cher que dans les pays plats, la récupération des forêts est aussi une récupération, en raison de l’ensemble des conditions décrites. On peut dire que, en général, l’Espagne n’est pas un verger, pour le moment & mldr;

