La région de Pune signale une baisse de la production industrielle

S’il y avait plus de restrictions, cela devait s’accompagner d’un niveau accru d’activités économiques et non réduit car cela avait un impact sur les moyens de subsistance, a-t-il dit.

Le niveau de production des entreprises de la région de Pune est descendu à 69% en avril et les gains réalisés jusqu’en mars de cette année pour se rapprocher des niveaux pré-pandémiques ont été perdus avec de nouvelles restrictions en place.

Diverses entreprises ont déclaré que leur niveau actuel de production était passé de 85% en février à 69% en avril. Les grandes entreprises avaient atteint 93% des niveaux de production pré-pandémique, mais sont maintenant tombées à 69%. Les chiffres sont basés sur une enquête menée auprès de 150 entreprises du district de Pune par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mahratta (MCCIA).

Sudhir Mehta, président de MCCIA, a déclaré que les chaînes d’approvisionnement étaient à nouveau perturbées et qu’ils étaient préoccupés par les petits fabricants informels et les services de contact. Les gouvernements du Centre et de l’État doivent anticiper leurs allocations pour les MPME, les industries et le développement des infrastructures au cours des exercices 21-22, a déclaré Mehta. Près de la moitié des entreprises interrogées avaient atteint leurs niveaux d’avant Covid en février’21, mais en mars, seulement 24% des entreprises déclaraient que leur production était aux niveaux d’avant Covid.

Environ 19% des répondants ont déclaré qu’il faudrait environ trois mois pour ramener leurs niveaux de production aux niveaux d’avant Covid.

Une majorité de 57% des industries ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’il faille de trois à six mois et certains plus de six mois pour atteindre les niveaux avant que la pandémie ne frappe. Compte tenu des niveaux de restrictions accrus, la baisse était attendue, mais cette fois, elle n’était pas aussi grave qu’elle ne l’était en avril 2020, a déclaré Prashant Girbane, directeur général du MCCIA. S’il y avait plus de restrictions, cela devait s’accompagner d’un niveau accru d’activités économiques et non réduit car cela avait un impact sur les moyens de subsistance, a-t-il dit.

Près de 68% des entreprises interrogées étaient des MPME tandis que 32% étaient des entreprises à grande échelle. Environ 66% des organisations interrogées provenaient du secteur manufacturier, 14% du secteur des services et les autres étaient impliquées à la fois dans le secteur manufacturier et dans les services.

