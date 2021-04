La région de Seattle se classe n ° 1 aux États-Unis pour les locations de bureaux technologiques alors que 14 grosses transactions aident à éclipse Bay Area

L’horizon de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La région de Seattle est le premier marché américain pour la location de grands bureaux technologiques, éclipsant la région de la baie de San Francisco pour la première fois depuis 2013.

Selon un nouveau rapport de CBRE, le passage de la région à la première place en 2020 a été cimenté par 14 mégaleases représentant un total de 3,4 millions de pieds carrés. CBRE a refusé de nommer les entreprises qui composent des baux spécifiques, mais les géants de la technologie tels qu’Amazon, Google et Facebook font partie de ceux qui ont fait de grands mouvements immobiliers en 2020, en particulier sur le lac Washington à Bellevue et à Kirkland.

Le rapport intervient après une année au cours de laquelle la pandémie COVID-19 a radicalement modifié le lieu où les employés, en particulier dans le secteur de la technologie, font leur travail. À mesure que le travail à distance prenait racine, la spéculation s’est répandue sur la question de savoir si les entreprises continueraient à avoir besoin d’occuper de grands espaces de bureaux physiques.

Bien que les entreprises de technologie aient loué plus de bureaux que toute autre industrie l’année dernière, la superficie totale qu’elles louaient et leur part du total de la location de bureaux ont diminué par rapport aux niveaux de 2019, a rapporté CBRE. L’activité totale de location de bureaux aux États-Unis a diminué de 36% d’une année à l’autre en 2020, la location technologique ayant baissé de 48% pour s’établir à 26 millions de pieds carrés.

Mais alors que la distribution des vaccins s’installe, que les écoles rouvrent et que la fatigue du travail à domicile s’installe, l’optimisme est revenu pour ceux qui souhaitent voir les travailleurs de retour dans les immeubles de bureaux et les quartiers centraux des affaires. Microsoft, basé à Redmond, Washington, par exemple, a annoncé ce mois-ci qu’il commencerait à permettre à certains employés de retourner sur les campus dans le cadre de son nouveau modèle de travail hybride.

Cliquez pour agrandir. (Graphique CBRE)

CBRE a déclaré qu’une fois que le travail au bureau reviendra plus largement dans la seconde moitié de 2021, «les entreprises auront un meilleur aperçu de leurs besoins en espace, ce qui entraînera une augmentation de l’activité de location».

Le rayonnage par CBRE des 100 meilleurs baux de bureaux pour 2020 a été dominé par de nouvelles transactions représentant des expansions et des délocalisations par des entreprises technologiques. La région de Puget Sound devançait Manhattan, Washington, DC, Atlanta et Austin parmi les cinq plus grands baux spatiaux des entreprises technologiques.

«Cette région abrite certaines des plus grandes entreprises et talents technologiques du monde», a déclaré John Miller, directeur général principal de CBRE pour le Pacifique Nord-Ouest, dans un communiqué. «Bien que nous sachions que la région de la baie de San Francisco restera un chef de file en matière de technologie, il est encourageant de voir la région de Puget Sound revendiquer une part plus importante du gâteau.»

L’activité dans Eastside de la région a été particulièrement forte tout au long de 2020, a déclaré CBRE dans un autre rapport de la semaine dernière, qui indiquait que la demande technologique pour les bureaux Eastside s’élevait à 1,25 million de pieds carrés à compter de ce mois.

Cliquez pour agrandir. (Graphique CBRE)

«L’Eastside retient l’attention de la plus grande industrie de bureaux de la région», a déclaré CBRE, appelant en particulier le quartier central des affaires de Bellevue.

Bellevue a certainement attiré l’attention d’Amazon, qui prévoit de localiser 25 000 employés dans la ville à l’est de sa maison de Seattle, signant des baux à divers endroits. Avec plus de 75 000 employés dans la région, les contrats de location d’Amazon en dehors de Seattle lui permettent de devenir le plus grand locataire du centre-ville de Bellevue avec environ 5,5 millions de pieds carrés, doublant l’empreinte de Microsoft.

Facebook étend également sa présence d’ingénierie régionale en dehors du centre technologique de South Lake Union où il possède des bureaux. Le géant des médias sociaux a payé 367,6 millions de dollars en septembre pour acheter un tout nouveau complexe de 6 acres et 400 000 pieds carrés de REI dans le nouveau développement de Spring District à Bellevue.

Google a également étendu son empreinte Eastside avec plus d’espace loué dans le développement urbain de Kirkland à Kirkland, Washington.