La règle chinoise limite les enfants à une heure de jeux vidéo le week-end

Une nouvelle règle introduite par l’Administration nationale de la presse et des publications (NPPA), le chien de garde en ligne de la Chine, cherche à freiner ce que le gouvernement considère comme une «dépendance au jeu croissante chez les jeunes».

La règle réduit considérablement le temps que les moins de 18 ans sont autorisés à jouer à des jeux vidéo en ligne le week-end, avec une limite d’une heure à imposer du vendredi au dimanche, et qui inclut également les jours fériés. Cela signifierait que la plupart de l’année, les enfants auraient droit à un maximum de trois heures de jeu en ligne par semaine.

Comme le rapporte le South China Morning Post, la règle a été publiée pour la première fois dans le média d’État Xinhua, où un porte-parole du gouvernement a déclaré: «De nombreux parents ont déclaré que le problème de la dépendance au jeu chez les adolescents et les enfants avait gravement affecté leur capacité à apprendre et à étudier ainsi leur santé physique et mentale, causant même une série de problèmes sociétaux.

L’application de cette règle sera laissée aux sociétés de jeux chinoises, comme Tencent et NetEase, qui sont invitées à « appliquer strictement » les systèmes d’enregistrement et de connexion qui nécessitent l’utilisation du vrai nom d’un joueur. Tencent, pour sa part, a déjà déclaré qu'”il soutient le nouveau règlement et mettra en œuvre les nouvelles exigences dès que possible”.

Cette dernière décision intervient après qu’une succession de mesures similaires et moins sévères se soient manifestement révélées inefficaces, quelle que soit la métrique (ou le programme) que le gouvernement chinois essaie d’atteindre. En 2019, les enfants ont été interdits de jouer à des jeux après 22 heures et leurs dépenses de microtransaction ont été réduites, tout en limitant leur temps de jeu à 90 minutes par jour et à trois heures en vacances.

La nouvelle règle entre en vigueur quelques semaines seulement après que les médias gouvernementaux chinois ont qualifié les jeux vidéo d’« opium spirituel », dans un article qui a été publié puis rapidement supprimé par The Economic Information Daily, mais pas avant qu’il n’ait provoqué une chute de 11 % de l’action. prix du géant du jeu Tencent.

Cela survient également quelques jours seulement après que le gouvernement coréen a annulé ses propres limites sur le temps de jeu des enfants, avec l’abolition de la loi de 2011 sur la protection de la jeunesse, qui interdisait aux moins de 16 ans de jouer après minuit.