La règle de départ des entraînements de Sotchi a changé après la pénalité de Hamilton

Si vous avez un nouvel iPhone 13 pour remplacer votre iPhone actuel, il existe plusieurs façons de migrer vos données vers le nouvel appareil. Vous pouvez restaurer vos applications, données et paramètres à partir de votre sauvegarde iCloud la plus récente, restaurer à partir d’une sauvegarde sur votre ordinateur, ou vous pouvez utiliser la migration […] More