La règle de la Formule 1 change à la suite d’une “bataille au front”

La bataille de Red Bull et Mercedes pour les deux championnats du monde 2021 a entraîné une augmentation des directives techniques, a déclaré Michael Masi.

Les questions réglementaires ne sont jamais trop éloignées des gros titres en Formule 1, mais particulièrement cette saison avec les moteurs, les ailes et même les arrêts aux stands ayant fait l’actualité.

De nouveaux tests ont maintenant été introduits sur les ailes arrière dites flexi, tandis qu’une directive technique conçue pour réhumaniser les processus d’arrêt au stand prendra effet à partir du Grand Prix de Hongrie.

C’est le résultat, selon Masi, le directeur de course de la FIA, de “l’ordre concurrentiel” avec Red Bull et Mercedes en lice pour être le meilleur chien de cette saison.

Au début de la neuvième manche de la campagne, le Grand Prix d’Autriche, Red Bull a pris le dessus sur Mercedes, sept fois champion du monde consécutif, avec un avantage de 40 points au classement des constructeurs et Max Verstappen maintenant 18 d’avance sur Lewis Hamilton à en haut de la liste des pilotes.

“De toute évidence, avec un certain nombre de domaines en cours, la bataille au front s’est certainement échauffée beaucoup plus que ce que nous avons vu depuis un certain temps”, a déclaré Masi aux journalistes.

«Et le besoin de clarification ou d’orientations et de directives opérationnelles dans certains domaines, oui, cela a augmenté, mais je pense que cela a également augmenté en conséquence directe de ce qui se passe avec l’ordre concurrentiel sur la bonne voie.

« Je n’appellerais pas cela un mécanisme de gouvernance. Mais c’est certainement un moyen d’essayer de communiquer avec toutes les équipes sur la façon dont certaines réglementations peuvent apparaître du point de vue d’un service technique interne. Et la clarté autour de ceux-ci est que tout le monde veut toujours plus de clarté dans certains domaines. »

Masi a également donné son avis sur l’utilisation des messages radio entre la FIA et les chefs d’équipe lors de la couverture télévisée des courses et si cela a un impact sur ce qui est dit sur les ondes.

« Je pense, pour être juste, que chaque équipe sportive [would utilise it]. Ce n’est pas différent en F1 – chaque équipe utilisera la radio, sachant qu’elle est là. C’est là depuis de nombreuses années, évidemment, c’est juste qu’il est diffusé maintenant », a déclaré Masi.

« Si quoi que ce soit, maintenant les équipes savent que c’est diffusé, cela a probablement réduit le trafic radio du contrôle de course. Du point de vue de l’équipe, cela les fait probablement réfléchir à deux fois.

