La règle de poinçonnage obligatoire perturbera le commerce de la bijouterie et affectera les moyens de subsistance de millions de personnes, selon une association de joaillerie

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le gouvernement central avait publié l’année dernière un arrêté rendant obligatoire le poinçonnage de tous les articles en or vendus d’ici juin 2021. Mais l’industrie est d’avis que la mise en œuvre de l’ordre sans le bon écosystème mettra en péril l’activité des bijoutiers. leurs moyens de subsistance en jeu, en particulier ceux des marchés ruraux.

L’une des plus grandes préoccupations soulevées par l’industrie est le manque de centres d’analyse et de poinçonnage (A&H) qui évaluent la pureté des bijoux en or soumis par le bijoutier agréé.

«Quelle est la hâte de rendre le poinçonnage obligatoire? 33% des districts n’ont même pas de centres de test et de poinçonnage (A&H) pour fournir une assurance tierce. Imaginez un bijoutier dans un petit village devant parcourir 300 km avec de l’or valorisant des lakhs de roupies pour le faire certifier risquant le vol et même sa vie », a déclaré le bijoutier Ashok Minawala, basé à Mumbai, qui dirige des salles d’exposition sous la marque Danabhai Jewelers.

Les questions de Danabhai sont représentatives de l’ensemble de l’industrie. En fait, l’organisme de l’industrie des pierres précieuses et de la bijouterie All India Gem & Jewellery Domestic Council (GJC) a écrit au département de la consommation du ministère de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique de l’Union pour lui demander de reporter la date limite de mise en œuvre du poinçonnage obligatoire de bijoux en or d’un an (nous sommes actuellement en juin 2021).

«Sur les 733 districts du pays, seuls 245 districts ont des centres A&H selon les données du BIS, tandis que les bijoutiers sont dans chaque district du pays», a déclaré Ashish Pethe, président du GJC. Il a ajouté qu’il sera très difficile de mettre en œuvre la loi à moins qu’il n’y ait au moins un centre A&H dans chaque district du pays.

«Il est essentiel d’avoir des centres A&H correctement accrédités et entièrement fonctionnels dans tous les districts du pays, avec une infrastructure appropriée et un personnel formé avant l’exigence du poinçonnage obligatoire», a-t-il déclaré.

Selon l’arrêté gouvernemental du 15 janvier 2020 («Arrêté») émis par le Bureau of Indian Standard («BIS»), tous les articles en or doivent être poinçonnés et vendus uniquement par des bijoutiers enregistrés.

GJC a déclaré que le pourcentage de districts dans plusieurs États indiens clés sans centres de poinçonnage est très élevé. Il n’y a pas de centres de poinçonnage dans 488 districts. 66,58% du pays n’a pas de centres de poinçonnage. 245 districts ont des centres de poinçonnage mais ils sont concentrés uniquement dans et autour de la zone urbaine ou des pôles où il y a une forte concentration de bijoutiers.

«Il existe de nombreux États / territoires de l’Union où il n’y a pas de centres A&H, à savoir Arunachal Pradesh, Ladakh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman et Nicobar, Dadra et Nagar Haveli, Daman & Diu et Lakshadweep», a déclaré le déclaration de l’association.

GJC est d’avis que la rareté des centres A&H conduira les bijoutiers à fermer leur entreprise et que le chômage augmentera considérablement. Il est incontestable que tout centre A&H nécessiterait au moins trois à quatre mois pour être mis en service. Compte tenu des délais de mise en service d’un centre A&H et du nombre de ces centres qui seraient nécessaires, il faut se demander si l’échéancier du 1er juin 2021 pour le poinçonnage obligatoire est réalisable.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.