La règle de verrouillage conduit à une pénurie de nourriture (Chine)

Les préoccupations liées au COVID ont conduit les gouvernements du monde entier à adopter des mandats qui, selon certains, ont mis les gens plus à risque que de contracter réellement le virus. Il est difficile de penser que des millions de personnes ne peuvent pas faire leurs courses.

Dans la ville verrouillée de 13M, les gens manquent de nourriture

Les règles de verrouillage interdisent aux gens de quitter la maison pour aller à l’épicerie

(Newser) – La ville chinoise de Xi’an est fermée depuis le 22 décembre, et cette fermeture est plus extrême que la plupart. Dans une quête pour maintenir la « politique zéro COVID » de la Chine, le New York Times rapporte que des travailleurs ont été chargés de pulvériser du désinfectant dans toute la ville, et que les 13 millions d’habitants de Xi’an ne sont pas autorisés à partir même pour des raisons essentielles, comme faire l’épicerie. C’est un resserrement de la règle d’origine, qui autorisait une excursion liée à la nourriture une fois tous les deux jours dans la ville, qui abrite les célèbres guerriers chinois en terre cuite. Mais depuis lundi, la seule raison acceptée de quitter la maison est le test COVID, et la BBC rapporte que certains résidents disent qu’ils manquent de nourriture.

Le rapport arrive via Weibo, où les habitants publient sur leur manque de fournitures. Le gouvernement s’est chargé de les livrer aux ménages, mais beaucoup écrivent que leur livraison n’a pas encore eu lieu, qu’ils rencontrent des difficultés pour passer une commande ou qu’ils se heurtent à des hausses de prix. Le Times rapporte que le hashtag « Faire l’épicerie à Xi’an est difficile » a accumulé 300 millions de vues sur Weibo. Les médias d’État ont diffusé des images de travailleurs vêtus de combinaisons de protection contre les matières dangereuses en train de portionner des œufs, de la viande et des légumes dans des sacs en plastique qui sont ensuite emmenés aux portes des résidents. Mais d’autres disent qu’ils attendent depuis des jours et qu’ils n’ont rien obtenu.

« La répartition est tellement inégale », a écrit une personne sur Weibo. « Le quartier où je suis basé n’a rien. On nous dit de se regrouper et de commander ensemble. Le prix est également très élevé. L’AP rapporte que Xi’an a enregistré 155 nouveaux cas mercredi. Pour mettre en perspective, le Washington Post souligne que la ville de New York, qui compte moins d’habitants que Xi’an, a enregistré un record de 39 591 nouveaux cas mercredi. (Lire plus d’histoires sur la Chine.)

