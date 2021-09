La règle des demi-points de la F1 est peut-être obsolète

L’étrange résultat du Grand Prix de Belgique de la Formule 1 pourrait montrer que sa règle attribuant des demi-points pour les courses raccourcies est devenue obsolète, a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

Il a admis qu’il était intrigué par la décision d’attribuer des points au demi-championnat après la pluie et la course considérablement raccourcie. Les pilotes ont bouclé trois tours derrière la voiture de sécurité et les résultats ont été déterminés sur la base du premier des trois.

“Je pense que nous devons regarder le règlement parce que je n’ai honnêtement pas découvert pourquoi cette règle est en place, qu’après deux tours de course, des demi-points sont attribués”, a déclaré Steiner. « Je n’ai aucune idée d’où cela vient et je ne sais pas pour combien de temps c’est prévu.

“Une fois que j’aurai le temps, j’essaierai de le découvrir parce qu’il doit y avoir une raison pour laquelle cela a été mis en place. Peut-être que les temps ont évolué et que nous ne l’avons tout simplement pas changé.”

Steiner a déclaré que le sport devait trouver un moyen de mieux gérer des situations similaires à l’avenir, bien qu’il doute qu’elles se produisent souvent.

“J’ai vu les fans qui sont restés avec et je pense qu’ils ont été formidables. Ils voulaient une course, nous voulions tous une course et à la fin personne n’a rien fait de malveillant, tout le monde a essayé de faire une course et ce n’était tout simplement pas possible. On a fait le maximum et ça s’est mal terminé.

« Il ne nous reste plus qu’à trouver la solution [to] comment pouvons-nous mieux gérer celui-ci la prochaine fois quand il se présente. Cela arrivera peut-être dans 10, 20 ans, peut-être que certains d’entre nous ne travailleront plus en F1, mais cela reviendra. Il y aura un week-end où il y aura trois jours de pluie, cela se reproduira. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Alfa Romeo a publié une déclaration critiquant la gestion de l’arrêt par la Formule 1. Steiner s’est entretenu avec le directeur de l’équipe rivale Frédéric Vasseur après la course. «Il était, en général, assez contrarié par la façon dont cela s’est passé.

“Fred est un coureur, évidemment pour perdre autant de points contre Williams, ils auraient encore pu se battre pour la huitième place mais maintenant je pense que ça va être très difficile pour eux. Donc je suis sûr qu’ils ne sont pas contents de celui-là.

“Mais autant que Fred me l’a expliqué, il n’était pas seulement contrarié par celui-ci, il était également contrarié par ce qui s’était généralement passé le week-end.”

Cependant, Steiner a démenti les informations affirmant ailleurs qu’une réunion formelle impliquant des équipes avait déjà été convoquée pour discuter de l’épisode de Spa.

« Évidemment, nous parlons tous et je ne veux pas dire de qui et de quoi nous avons parlé. Mais je dirais juste qu’il se passe beaucoup de choses en ce moment pour – je dis maintenant à éviter, vous ne pouvez jamais éviter une situation météorologique, nous ne sommes pas si forts pour le faire – mais que nous trouverons une meilleure solution la prochaine fois. arrive.

«Mais il n’y a pas eu de grande réunion. Tout, comme l’a dit le président, sera discuté lors de la prochaine réunion de la Commission F1 en octobre. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :