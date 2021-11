La règle des limites de piste a été supprimée au virage où Mazepin a subi une réprimande · .

Le guidage des limites de piste qui avait été mis en place pour le virage huit de l’Autodromo Hermanos Rodriguez a été révisé après que Nikita Mazepin est tombé dessus lors des essais de vendredi.

Au début du week-end, les conducteurs ont été informés que s’ils passaient derrière la bordure du sommet au virage huit, ils devaient rejoindre la piste en passant entre deux bornes à la sortie du virage. Des restrictions similaires ont été imposées lors des courses précédentes sur la piste.

Mazepin a reçu une réprimande formelle pour ne pas avoir respecté l’exigence lorsqu’il est sorti au virage lors d’une simulation de qualification lors des deuxièmes essais. « Voiture neuf [Mazepin] a quitté la piste sur le côté droit au sommet du virage neuf », ont noté les commissaires, « en passant complètement derrière le trottoir rouge et blanc, et a rejoint la piste immédiatement, plutôt que de rejoindre en conduisant entièrement à droite des deux bornes parallèle à la piste à la sortie du virage huit.

« Tout en notant les commentaires du pilote concernant la perte de contrôle sur la surface peinte, les commissaires sportifs constatent également que le pilote a fait des efforts très limités pour réduire la vitesse et considèrent donc qu’il s’agit d’un non-respect de l’instruction du directeur de course donnée à l’article 21.3. (a) des notes du directeur de course », ont-ils conclu.

Données de piste : Autodromo Hermanos RodriguezCependant, suite à la décision, la piste du virage huit limite le guidage à partir des notes d’événement. Les conducteurs ne doivent donc plus passer entre les bornes s’ils partent à ce virage.

D’autres modifications ont également été apportées aux règles des limites de piste pour ce week-end. Les pilotes ont été informés que leurs temps au tour seront supprimés s’ils quittent la piste aux virages un, deux et trois. Les mêmes règles s’appliquent au sommet et à la sortie du virage 11. Pendant la course, tout pilote qui quitte la piste trois fois au total à l’un de ces trois endroits se verra présenter le drapeau noir et blanc, et d’autres violations seront signalées. aux stewards.

Il a également été rappelé aux pilotes de se conformer à l’article 27.3 du Règlement Sportif qui stipule : « Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter le

piste sans raison valable.

