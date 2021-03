La règle proposée par FinCEN est une «  grave menace pour la vie privée  », déclare Coin Center

Après que le département du Trésor américain ait prolongé la période de commentaires permettant à quiconque d’exprimer ses opinions sur une règle de cryptographie proposée, le groupe de défense de la politique de cryptographie à but non lucratif Coin Center a présenté un autre argument – et peut-être final – aux régulateurs.

Coin Center a adressé ses commentaires au Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN, sur les règles proposées qui exigeraient que les échanges cryptographiques enregistrés aux États-Unis vérifient l’identité des personnes utilisant « un portefeuille non hébergé ou autrement couvert » pour une transaction de plus de 3000 $ et rapport sur toutes les transactions cryptographiques de plus de 10000 $. Le groupe de défense a qualifié la proposition de «menace grave pour la vie privée des personnes, les droits du quatrième amendement contre les fouilles sans mandat, ainsi que comme une menace substantielle pour la poursuite de l’innovation responsable».

Plus précisément, Coin Center a déclaré que les transactions cryptographiques ne devraient pas être soumises aux mêmes exigences que celles auxquelles sont confrontés les clients de la banque transférant 10000 USD ou plus en espèces. Le groupe affirme qu’obliger les institutions à créer un rapport de transaction monétaire, ou CTR, pour les transactions cryptographiques est une «surveillance de masse automatisée de transactions innocentes».

« Toute transaction de plus de 2 000 $ qui est simplement » pertinente pour une éventuelle violation de la loi ou de la réglementation « déclenchera une exigence de rapport d’activité suspecte (SAR), qui s’applique déjà aux transactions cryptographiques aujourd’hui », a déclaré Coin Center. « Tout rapport de CTR déposé sans SAR d’accompagnement est, par définition, un rapport sur les activités financières entièrement innocentes et par ailleurs privées d’un résident américain. »

Le groupe a ajouté:

« Si le FinCEN insiste pour étendre davantage le gambit de la surveillance de masse sans mandat, il ne devrait en aucun cas le faire d’une manière qui préjuge les nouvelles technologies et les entreprises et les individus qui les utilisent. »

Le FinCEN a proposé pour la première fois la règle du portefeuille cryptographique en décembre et a déclaré que son site Web était ouvert aux commentaires jusqu’au 4 janvier. 29.

Depuis que les règles proposées ont été déposées l’année dernière, Coin Center a exhorté les personnes de l’espace cryptographique à déposer des commentaires auprès des régulateurs et a dénoncé la courte fenêtre d’opportunité initiale de le faire. Les commentaires de groupes comme Coin Center et la Blockchain Association auraient pu être responsables d’une ou plusieurs des extensions, ce qui a poussé la règle du portefeuille proposée hors de la compétence de l’ancienne administration à celle de la secrétaire au Trésor récemment confirmée Janet Yellen.