La réglementation Bitcoin n’est pas de quoi avoir peur

Bitcoin (CCC:BTC-USD) a fait un beau retour en cours le 20 mai lorsque le département du Trésor américain a donné de l’eau froide sur son élan de la journée.

Le département du Trésor a annoncé qu’il était en train de sévir contre les marchés de la crypto-monnaie. Inclus dans la répression, le Trésor exigera désormais que tout transfert de 10000 $ ou plus en crypto-monnaies soit signalé à l’Internal Revenue Service.

«La crypto-monnaie pose déjà un problème de détection important en facilitant les activités illégales au sens large, y compris l’évasion fiscale», a déclaré le Trésor dans un communiqué de presse.

Si vous avez été surpris par cette annonce, vous n’avez aucune entreprise possédant Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie d’ailleurs.

Je dis apporter une réglementation Bitcoin. Voici pourquoi je ressens cela.

Oubliez Bitcoin étant de l’or numérique

Si quelqu’un obligeait Warren Buffett à choisir entre acheter du Bitcoin et de l’or, je suis sûr à 100% que le joueur de 90 ans choisirait ce dernier malgré sa haine pour le métal précieux.

«Ce qui motive la plupart des acheteurs d’or, c’est leur conviction que les rangs des craintifs grandiront. Au cours de la dernière décennie, cette croyance s’est avérée correcte. Au-delà de cela, la hausse des prix a à elle seule généré un enthousiasme d’achat supplémentaire, attirant des acheteurs qui voient la hausse comme valider une thèse d’investissement. Alors que les investisseurs «en marche» se joignent à n’importe quel parti, ils créent leur propre vérité – pendant un certain temps », a déclaré Buffett à propos de l’or dans Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B) Rapport annuel 2011.

Malheureusement, pour les investisseurs Bitcoin, l’idée que la crypto-monnaie est vraiment de l’or «numérique» est absurde. Les investisseurs institutionnels qui se sont empilés dans Bitcoin pour se protéger des ravages de l’inflation en sont maintenant en train de s’en empiler pour revenir à l’or, la plus ancienne couverture au monde contre l’inflation.

Mais avant d’envisager de vider votre Bitcoin, rappelez-vous que la dernière correction du prix de Bitcoin est plutôt inhabituelle. Coindesk a publié un article en avril sur ce sujet même.

Selon Damanick Dantes, la baisse de 15% de Bitcoin cette semaine était «à égalité avec les prélèvements précédents qui prenaient environ cinq à 10 jours pour se rétablir». Il cite Empiler des fonds comme disant, “les prélèvements se produisent tout le temps, et les marchés de la cryptographie ne sont pas différents des marchés traditionnels.”

Les experts considèrent généralement des corrections importantes comme le signe d’un marché haussier sain. Si Bitcoin, ou tout autre actif, montait directement en valeur, c’est un signal d’alarme indiquant que quelque chose ne va pas dans l’économie.

Je ne considérerais pas cette dernière correction comme autre chose que des investisseurs déplaçant des capitaux vers d’autres actifs.

Pourquoi pas la réglementation?

Il semble fou que quelqu’un qui a une cargaison investie dans Bitcoin soit secoué d’une position parce que le département du Trésor s’apprête à réglementer les crypto-monnaies.

Vous seriez soit incroyablement naïf, soit pas trop brillant pour penser que le gouvernement américain ne réglementerait jamais les crypto-monnaies. À moins que je ne manque quelque chose, l’Oncle Sam veut un morceau de tout ce que vous gagnez dans le monde. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher.

Assurer la surveillance réglementaire de Bitcoin tout en conservant sa structure de contrôle décentralisée semble être une réunion idéale des esprits. Et bien que tout le monde ne soit pas convaincu que Bitcoin est décentralisé, tant que les principales économies du monde ont des réglementations pour protéger les citoyens ordinaires contre la fraude à la crypto-monnaie, je ne vois pas pourquoi Bitcoin ne peut pas être une réserve de valeur comme l’or.

Morningstar a récemment discuté de la réglementation des crypto-monnaies en ce qui concerne la communauté des conseillers financiers. J’écrivais pour une publication spécialisée consacrée aux conseillers. La principale préoccupation du conseiller en placement inscrit est de s’assurer qu’il gère les actifs de ses clients avec le plus grand soin. C’est leur devoir fiduciaire.

Parce que le département du Trésor et les agences fédérales connexes telles que la Securities and Exchange Commission établissent les fondements réglementaires avant que les crypto-monnaies ne prennent réellement leur envol, les intérêts acquis tels que les investisseurs, les conseillers financiers et les entreprises sont en mesure de faire avancer leurs canards. la grande poussée.

Ce n’est pas trop différent des organismes de réglementation américains qui anticipent l’électrification des transports des années avant que cela ne devienne un problème. Comme le disent les Boy Scouts, «Soyez prêt.»

La ligne de fond

Pour moi, la décentralisation consiste moins à éloigner le gouvernement de mes affaires qu’à fournir un moyen efficace de faire des affaires avec les autres.

Si des réglementations sur la crypto-monnaie sont mises en place pour protéger les Américains, je vois que cela est positif pour Bitcoin dans le sens où il fournit la structure nécessaire pour qu’il devienne une monnaie numérique légitime ou de l’or numérique.

Donc, je dis de mettre en place la réglementation sur la crypto-monnaie. Seuls les fraudeurs ont besoin de s’inquiéter.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.