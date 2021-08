La réglementation de la crypto est un pas dans la bonne direction ⋆ Crypto nouveaux médias

L’animateur de télévision américain – Jim Cramer – estime que les crypto-monnaies ont besoin de plus de réglementation, sinon le marché pourrait s’effondrer. De plus, il a salué Ethereum comme l’actif numérique le plus performant.

La réglementation pourrait empêcher le marché de s’effondrer

Dans une interview pour TheStreet, Jim Cramer a révélé qu’il était un grand partisan de la réglementation des crypto-monnaies. À son avis, établir les bonnes règles dans l’industrie serait bénéfique pour l’ensemble du marché car elles préserveraient sa stabilité :

“Si vous avez plus de réglementation, tous les échanges seraient comme des banques… bien sûr, personne ne veut être comme les banques… mais nous avons besoin d’une sorte de réglementation car j’ai le sentiment que la crypto va s’effondrer si nous ne faisons pas attention.”

L’hôte de Mad Money a souligné qu’une législation appropriée est également essentielle pour Tether. Il a comparé le stablecoin à “une sorte d’échange” et a exhorté sa direction à expliquer le cœur des opérations et ce qu’ils possèdent. Il a rappelé que Tether n’est plus autorisé à commercer avec les citoyens de New York. Dans le même temps, Cramer a critiqué la décision des autorités d’imposer une amende de 18,5 millions de dollars aux dirigeants, affirmant que c’était « trop peu ».

Parlant de la récente hausse du bitcoin, l’animateur de télévision a estimé que l’actif numérique avait réussi à surmonter ses mois difficiles précédents et qu’il était désormais prêt pour un avenir haussier. Cependant, Cramer a fait valoir qu’Ethereum est supérieur à BTC. Il a même admis qu’il était un hodler :

“J’ai une très grosse position dans Ethereum. Je suis ravie aujourd’hui. Je suis passé de Bitcoin à Ethereum et je vais le laisser fonctionner.

Jim Cramer. Source : CNBC

Cramer s’est tourné vers l’ETH au milieu de la répression de Bitcoin

Comme CryptoPotato l’a rapporté fin juin, Jim Cramer a troqué sa préférence de BTC à ETH par crainte que les autorités chinoises ne renforcent la pression sur la crypto-monnaie principale :

“Le gouvernement chinois a parlé et dit qu’il n’aime pas Bitcoin, donc je reste avec Ethereum. Ils ne semblent pas attaquer Ethereum en ce moment… Je pense juste qu’Ethereum pourrait échapper aux griffes de la Chine… »

En outre, il a souligné qu’Ethereum est un meilleur atout car les gens peuvent l’utiliser comme méthode de paiement pour plus de choses comme les jetons non fongibles.

Cela vient comme un changement d’avis car à la mi-avril – alors que la valeur en dollars de BTC était proche de son ATH – Cramer s’est fortement prononcé en faveur de l’actif virtuel. De plus, lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait de recevoir son salaire en bitcoin, il a répondu :

« Oui, absolument je le ferais ! Je pense que c’est une forte prise de valeur.

La source