La réglementation de la cryptographie devrait être « poursuivie en cas d’urgence », déclare le gouverneur de la BoE

La réglementation des crypto-monnaies devrait être «appliquée en cas d’urgence», déclare le gouverneur de la BoE

AnTy14 octobre 2021

L’effondrement de la crypto « est certainement un scénario plausible », explique Jon Cunliffe en raison de « la puissance du comportement de troupeau », comme l’une des raisons, tout comme le marché des subprimes de 1,2 billion de dollars.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Jon Cunliffe, a déclaré qu’un effondrement des crypto-monnaies est un « scénario plausible » et qu’il nécessite des règles pour réglementer le secteur à croissance rapide en tant que « question d’urgence ».

Dans un discours prononcé mercredi à la conférence SIBOS, Cunliffe a déclaré que, bien que les risques pour la stabilité financière liés à la cryptographie soient actuellement limités, il existe un certain nombre de « très bonnes raisons » de penser que ce ne serait plus le cas pour longtemps.

« Les régulateurs à l’échelle internationale et dans de nombreuses juridictions ont commencé le travail. Il doit être poursuivi de toute urgence. »

Le gouverneur a souligné que l’industrie de la cryptographie en grande partie non réglementée devenait un marché de 2 470 milliards de dollars, la majorité d’entre elles n’étant soutenue par aucun actif ou monnaie fiduciaire.

« Mais comme la crise financière nous l’a montré, vous n’avez pas à tenir compte d’une grande partie du secteur financier pour déclencher des problèmes de stabilité financière », a déclaré Cunliffe, faisant référence à 1,2 billion de dollars de subprimes du marché hypothécaire américain – « un marché relativement petit » – dont l’effondrement en 2008 s’est répercuté sur un système financier peu résilient, conduisant à une crise bancaire mondiale.

Maintenant, Cunliffe voit le potentiel de quelque chose comme ça se produire en crypto.

« Un tel effondrement est certainement un scénario plausible, étant donné le manque de valeur intrinsèque et la volatilité des prix qui en résulte, la probabilité de contagion entre les actifs cryptographiques, les vulnérabilités cyber et opérationnelles, et bien sûr, la puissance du comportement de troupeau. »

Il a également souligné le lien croissant entre le marché de la cryptographie et le système financier traditionnel à mesure que les fonds spéculatifs, les banques et les grands investisseurs s’impliquent davantage. Sans parler de l’enregistrement et du transfert de propriété des actifs est le « fondement du rôle du système financier dans le stockage de la valeur et dans la réalisation des transactions », ce que la crypto permet sans les banques ni les dépositaires.

« Lorsque quelque chose dans le système financier se développe très rapidement et dans un espace largement non réglementé, les autorités chargées de la stabilité financière doivent s’asseoir et en tenir compte. »

Il a également déclaré que la finance décentralisée non réglementée (DeFi) présentait des défis « prononcés » en raison de l’absence de protection des investisseurs. La BoE a commencé à travailler sur la manière de gérer ces risques, a-t-il ajouté.

La semaine dernière, les régulateurs mondiaux ont proposé d’appliquer les mêmes principes aux pièces stables suivies par les banques et les systèmes de paiement. Cunliffe, qui a aidé à diriger les travaux sur les garanties, a déclaré qu’il avait fallu deux ans pour rédiger la mesure.

« En effet, amener efficacement le monde de la cryptographie dans le périmètre réglementaire contribuera à garantir que les avantages potentiellement très importants de l’application de cette technologie à la finance puissent s’épanouir de manière durable. »

