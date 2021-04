La réglementation libérale pour l’approbation du vaccin Covid-19 pour améliorer l’accès aux injections, déclare le secrétaire à la Santé

Six entreprises se sont liées pour la fabrication et la technologie pour fabriquer le vaccin Spoutnik en Inde.

Le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, a déclaré qu’il s’agissait d’une disposition réglementaire habilitante permettant de lancer dans le pays les vaccins Covid-19 approuvés par des régulateurs étrangers crédibles et cela dénotait une accélération et une rationalisation du système d’approbation réglementaire. La disponibilité du vaccin devient plus rapide et ouvre également les portes à l’importation de vaccins en vrac ou finis en flacons ou à l’importation menant au remplissage et à la finition en Inde, ce qui a un impact considérable dans le pays, a déclaré Bhushan.

À l’heure actuelle, Covaxin by Bharat Biotech et Covishield by Serum Institute of India ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du régulateur national, Drugs Controller General of India (DCGI). Le régulateur a approuvé mardi l’EUA pour le vaccin russe Spoutnik et il s’agissait d’une étape importante dans la campagne de vaccination du pays.

Six entreprises se sont liées pour la fabrication et la technologie pour fabriquer le vaccin Spoutnik en Inde. Les détails concernant la capacité, les prix, la production et le calendrier de déploiement dans le programme national de vaccination seront cristallisés.

Cette décision facilitera un accès plus rapide aux vaccins étrangers tels que ceux de Moderna et Pfizer, mais son application aux vaccins Novovax du Serum Institute n’est pas claire car il est actuellement en cours d’essais en Inde. Cette décision devait encourager les importations, y compris l’importation de matériel médicamenteux en vrac, l’utilisation optimale de la capacité de remplissage et de finition intérieure pour fournir un complément à la capacité de fabrication de vaccins et la disponibilité totale des vaccins dans le pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.