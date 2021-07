La réglementation sud-coréenne sur la crypto se rapproche des échanges étrangers à l’approche de la date limite de septembre Crypto new media

Korean Watchdog, la Commission des services financiers (FSC) a annoncé que tout échange de crypto-monnaies étrangères axé sur les investisseurs coréens doit suivre les directives anti-blanchiment d’argent (AML) et s’inscrire auprès de l’organisme sud-coréen de lutte contre le blanchiment d’argent. Le non-respect de cette consigne entraînera une interdiction d’opérer en Corée et des accusations criminelles, ainsi qu’une lourde amende.

Plus de 27 bourses de crypto-monnaie étrangères qui ont des opérations commerciales ciblant les Coréens ont reçu des avis de la Korea Financial Intelligence Unit (KFIU) pour s’y inscrire, conformément aux dernières réglementations coréennes AML. En plus de s’inscrire auprès de la KFIU, les échanges de crypto-monnaie doivent également acquérir un certificat en sécurité de l’information de la Corée du Sud. Cependant, le FSC a informé que les échanges crypto n’ont pas encore obtenu le certain et que sans cela, ils devront faire face aux conséquences mentionnées dans la dernière politique. Selon les avis, le délai de grâce prendra fin le 25 septembre.

« S’ils continuent à opérer sans enregistrement, ils seront passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une amende maximale de 50 millions de wons (43 455 $US), a déclaré la FSC.

Plus tôt en mars, la nouvelle réglementation crypto en Corée est entrée en vigueur, avec une période de grâce de six mois, jusqu’en septembre. Eun Sung-soo, président de la Commission des services financiers (FSC) de Corée du Sud, a annoncé que tout échange de crypto-monnaies opérant dans la région coréenne sera rendu obligatoire par la réglementation AML de la FSC. Les échanges cryptographiques étrangers seront nécessaires pour obtenir l’autorisation du chien de garde AML de la FSC, c’est-à-dire la Korea Financial Intelligence Unit.

Echanges domestiques

De plus, les nouvelles réglementations seront également mises en œuvre sur les bourses nationales. Toutes les bourses, étrangères ou nationales, seront tenues d’émettre des comptes au nom réel dans les banques, selon des directives strictes pour empêcher le blanchiment d’argent dans la région coréenne. En outre, les banques seront chargées d’accéder à la transparence, aux risques commerciaux et à la possibilité d’activités criminelles de ces échanges cryptographiques.

Plus de 100 petites bourses de crypto-monnaie en Corée du Sud seront impactées par les dernières réglementations. Auparavant, ces bourses utilisaient des comptes Opaque qui leur permettaient d’obtenir plus d’investisseurs. Cependant, ils seront désormais limités par la réglementation à s’inscrire sous des comptes de nom réel, ce qui pourrait forcer la fermeture de bon nombre de ces échanges.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

