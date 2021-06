La reine a aboli la «vérification des naissances» avant que Meghan ne soit confrontée à un complot ridicule pour les bébés | Royale | Nouvelles

Le prince William et la reine visitent l’usine d’Irn-Bru

Les affirmations sauvages et totalement infondées, qui ont gagné du terrain dans les coins sombres des médias sociaux, impliquaient des accusations. Archie est né via une mère porteuse et la duchesse a simulé sa grossesse. Ce complot a contribué aux abus auxquels Meghan a été confrontée en ligne, abus qui, selon elle, ont nui à sa santé mentale. Cependant, Meghan n’est pas la première royale à avoir été accusée sans fondement de ne pas porter son propre bébé et cela a forcé l’introduction d’un important protocole royal autour des naissances.

En 1688, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’épouse du roi Jacques II, Marie de Modène, n’était pas vraiment enceinte.

Pour tenter d’éviter les questions sur la légitimité du bébé, le roi a invité 42 personnalités publiques éminentes à assister à la naissance de son fils James Francis Edward au palais de St James.

Le professeur Mary Fissell, universitaire invitée à l’Université de Cambridge, a décrit cela comme le « premier cirque médiatique entourant une naissance royale ».

Malgré cela, il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles le bébé qui en avait émergé avait été introduit clandestinement dans la chambre à coucher dans une casserole chauffante ou avait été glissé dans le lit par une porte secrète dans la tête de lit.

LIRE LA SUITE: Lettre de la reine à Diana furieuse ordonnant la fin du mariage avec Charles

La reine a aboli la vérification des naissances avant que Meghan ne subisse un ridicule complot de bébé (Image: GETTY)

Meghan et Harry avec leur nouveau-né Archie en 2019 (Image: GETTY)

Le scandale a mis un point d’interrogation sur la légitimité du bébé et il n’est jamais devenu roi, car Guillaume d’Orange et son épouse Marie sont venus s’emparer du trône plus tard la même année dans ce qui est devenu la Glorieuse Révolution.

Après cela, les représentants du gouvernement ont continué à être présents aux naissances royales – soi-disant pour le « vérifier » – jusqu’à ce que la reine abolisse la coutume peu de temps avant la naissance du prince Charles en 1948.

De cette façon, la reine a supprimé la règle obsolète et a ouvert la voie à une plus grande intimité et décence pour les mères royales.

Malgré le souhait de la reine de respecter la vie privée des mères royales, d’ignobles trolls ont remis en question la grossesse de Meghan, rappelant les potins du XVIIe siècle.

Le roi Jacques II et son épouse Marie de Modène (Image : GETTY)

Traditionnellement, c’était le ministre de l’Intérieur qui assistait aux naissances royales.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1936 pour la naissance de la cousine de la reine, la princesse Alexandra, lorsque le ministre de l’Intérieur était Sir John Simon.

Lorsque la reine est née en 1926, le ministre de l’Intérieur William Joynson-Hicks était présent, bien que le gouvernement soit impliqué dans une querelle troublante avec les mineurs de charbon.

Il aurait transmis la nouvelle par messager spécial au lord-maire de Londres.

A NE PAS MANQUER

Le prince William s’est déchaîné contre le prince Harry à cause des allégations d’intimidation de Meghan [INSIGHT]

Appel de Sophie Wessex à rejoindre les réseaux sociaux : “Ce serait un succès retentissant” [EXPERT]

Meghan Markle a remercié son “papa” Thomas Markle dans un livre déterré [REVEALED]

La reine a aboli la tradition avant la naissance du prince Charles (Image: GETTY)

Pour la naissance de la princesse Margaret en 1930, le ministre de l’Intérieur de l’époque, JR Clynes, a eu quelques difficultés à y assister.

Il était resté en Écosse en attendant d’assister à la naissance au château de Glamis, qui a finalement eu lieu deux semaines plus tard que prévu, selon l’historien royal Hugo Vickers.

Lorsque le bébé était enfin en route, M. Clynes était déjà prêt à se coucher.

En apprenant la nouvelle de l’arrivée imminente du bébé, il a dû se préparer à nouveau et se précipiter au château pour arriver à temps.

Le prince Harry et Meghan pourraient se «réinventer» selon Cohen

Il est également d’usage que l’archevêque de Cantorbéry assiste aux naissances royales, bien que cela ait également été supprimé.

Les bébés royaux naissent généralement à la maison, mais de plus en plus de membres de la famille royale choisissent les hôpitaux pour accoucher.

La princesse Diana et Kate, la duchesse de Cambridge ont toutes deux choisi l’aile Lindo de l’hôpital St Mary de Londres pour leur travail.

Pendant ce temps, Sarah, la duchesse d’York, la princesse Eugénie et Meghan, la duchesse de Sussex ont choisi l’hôpital de Portland, également à Londres.

Le deuxième enfant de Meghan, Lilibet, était le premier des arrière-petits-enfants de la reine à être né à l’étranger.

Elle est née au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie, aux États-Unis.

Lilibet, qui porte le nom de la reine elle-même, n’a que 24 jours.